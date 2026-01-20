卸責？黃國昌攜出機密竟喊「議事人員該收回」 沈伯洋怒提鐵證打臉

即時中心／黃于庭報導

朝野黨團持續攻防1.25兆國防特別條例，外交及國防委員會昨（19）日召開機密會議，民眾黨主席黃國昌卻將機密資料帶走，他事後指稱自己是「不小心的」，前後時間不到30秒就繳回，更說資料應該由議事人員收回，引發爭議。對此，民進黨立委沈伯洋今（20）日還原事發經過打臉，強硬表示黃國昌攜出資料、本人事後也承認，都是鐵一般的事實。

沈伯洋表示，黃國昌的說法非常過分，是在污蔑議事人員，機密文件會放在委員的位置上，可能會去上廁所、去別的地方質詢，「黃國昌一開始聽完報告就離開了，資料仍繼續擺在桌上」，等到議事結束後，國防部跟議事人員才會1份1份收回去。

接著，沈伯洋還原事發經過，黃國昌急著走，但離開之後桌上竟然是全空的，表示他把資料帶走了，所以趕快追出去，「這絕對不是國防部跟議事人員的問題，他自己把東西拿走了」。

至於雙方說法兜不攏，沈伯洋指出，當下是綠委林楚茵先看到，議事人員、國防部也馬上看到了，他本人也站起來看，大家還想說「怎麼辦？怎麼真的不見了？」，會議隨即暫停，召委王定宇說「趕快追出去」。

民進黨立委沈伯洋。（圖／民視新聞）

針對黃國昌稱「自己將資料帶回去」，沈伯洋坦言，如果是這樣子的話，只有他自己知道，因為客觀事實就是，他承認把東西帶出去，而軍官追到後再將東西要回來，也許很多人會說「我正要交出來」，這只有他肚子裡的蛔蟲才有辦法知道。

對此，民進黨團幹事長鍾佳濱拿黃國昌的行為舉例說明，若在店裡把東西帶出去被保全追上，卻說「收銀員沒有告訴我」，是對方的錯。他補充《立法院議事規則》第48條，秘密會議之文件「當場分發、當場收回」，不得攜出會場。

民進黨團幹事長鍾佳濱。（圖／民視新聞）

若真要追究工作人員，鍾佳濱提到，相關管理辦法由秘書處另訂執行，「所以黃國昌的意思是要問立院秘書長周萬來，工作人員嚴格管理，要訂定辦法來約束、處罰嗎？黃國昌是這個意思嗎？」

而是否會調閱監視器？沈伯洋狠酸，「我覺得監視攝影機拍攝不到黃國昌的內心」，相關規定不得攜出，媒體拍到黃國昌走出來，也拍到他將資料攜出，且他事後也承認，「這是鐵一般的事實」，不過黃國昌內心到底怎麼想的，攝影機拍不到。

