卸「中選會」火速恢民進黨籍 李進勇：依照規定
原本的中選會主委李進勇，在11月3日任期屆滿後，隔天便「恢復民進黨籍」，遭藍營批評，直接坐實任內「行政不中立」。對此，李進勇表示是「自動恢復」，自己沒有去申請。而民進黨也質疑，藍營推薦「朱立倫小舅子」高思博擔任中選會委員，是「雙重標準」。
原本擔任中選會主委的李進勇在11月3日任期屆滿後，於隔天即恢復民進黨籍，此舉立即引發藍營強烈質疑。在中選會主委任內，李進勇的中立性就曾多次遭到藍營批判，如今從無黨籍身分迅速回歸民進黨，更加深了爭議。
國民黨立委王鴻薇對此表示，李進勇光速恢復黨籍的行為，讓人質疑他在擔任中選會主委期間是否真的超越黨派，她認為李進勇對民進黨非常忠誠。對此批評，民進黨則引用黨員管理辦法第7條進行回應，說明黨員擔任政務職務期間暫予辦理黨籍註銷，不再任職後即予恢復黨籍。
民進黨發言人吳崢強調，李進勇卸下中選會主委身分後，黨籍是自動恢復的，認為藍營的質疑是穿鑿附會。民進黨團幹事長鍾佳濱則反問國民黨是否也有相關規定讓韓院長可以依循暫停參與黨務的規定，呼籲藍營自省。
因為在中選會委員提名方面，國民黨推薦名單包括輔英科大教授蘇嘉宏、世新管理學院院長江岷欽、中華科大校長李禮仲，以及中華人權協會理事長高思博。其中高思博不僅身兼藍營智庫董事，還是朱立倫的小舅子，因此遭到民進黨的質疑。
民進黨新北市議員顏蔚慈指出，高思博作為朱立倫小舅子具有高度政治性，希望國民黨不要對中選會人事案採取雙重標準。對此，國民黨發言人牛煦庭表示，經過縝密討論後提出的人選都具備足夠的專業素養，目的是確保中選會脆弱的公信力得以恢復。
值得注意的是，在李進勇等6位中選會委員任期屆滿前，行政院依慣例應於3個月前提名新任委員，但目前仍在趕進度。行政院長卓榮泰表示，無論如何會在本月內把人選補齊，希望立法院能行使同意權。中選會執掌全國選務大權，相關政治攻防在所難免，各方都在為自身立場據理力爭。
更多 TVBS 報導
寧願賠錢也要走！國軍4年1.2萬人 提早退伍賠償金近9億
投入議員選舉！基隆市府副發言人林祐德宣布辭職
T17、18分手費出爐 李四川證實44.7億元：還算合理
揭中央卡大巨蛋原因 陳佩琪喊「台灣人醒醒」：此生不投民進黨
其他人也在看
賴瑞隆、許智傑、邱議瑩全落馬？謝寒冰曝高雄變數 預言賴清德恐改派他出戰
民進黨立委林岱樺身陷涉貪爭議，仍在高喊冤屈的同時、拋出有意參選高雄市長的規劃，事後林岱樺也表示，若能經過黨內初選的公平競爭，就算民調不如對手也會願賭服輸；媒體人謝寒冰指出，這就是民進黨要小心的一點，畢竟就算林岱樺願賭服輸、她的支持者會怎麼想仍是未知數。另外謝寒冰也分析，總統賴清德仍屬意立委賴瑞隆出線，若後者聲勢拉不起來，可能會直接派總統府秘書長潘孟安出馬。......風傳媒 ・ 5 小時前
中共恐通報國際刑警組織引渡沈伯洋？ 國台辦用8個字回應
中國重慶公安局上週宣布對立委沈伯洋立案調查後，未來中共是否會進一步將「懲獨」名單通報國際刑警組織引發關注。國台辦今日（11/5）表示，「法網恢恢，疏而不漏」，無論「台獨頑固分子」身在何處，大陸都將對其採取一切必要的懲治措施，終身追責。太報 ・ 7 小時前
遭藍粉專點名攻擊 黃敬平：願退黨換團結
[NOWnews今日新聞]挺藍粉專「政客爽」日前點名國民黨桃園市議員黃敬平，在大罷免期間上綠營政論節目，一起訕笑國民黨桃園市議員凌濤，黃敬平回應，選後應團結，不過風波未平息。黃敬平今（4）在臉書再嗆，...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前
普發一萬新竹市加碼5000元！全台地方政府加碼進度一次看【不斷更新】
普發1萬元最快11月11日晚上6點入帳！普發一萬共有5類：登記入帳、ATM領現、郵局領現、造冊發放、特定對象直接入帳。地方縣市也傳出呼籲普發現金的聲浪，新竹市代理市長邱臣遠率先表示，向新竹市民發放5000元消費金。台北市議會民進黨團也提案向台北市民普發2.1萬元，引發討論。究竟各地方政府會不會跟進普發現金？Yahoo新聞編輯室整理全台22縣市普發進度，帶你一次了解！Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 3 週前
李進勇卸任火速恢復黨籍 民進黨團：證明綠營從政者尊重「獨立超然」規定
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導中選會主委李進勇任期到11月3日屆滿，傳出他卸任後4日火速恢復民進黨籍，遭國民黨立委許宇甄批評，綠營安插在中選會的看門...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
停砍軍公教年金審查激戰！綠曝55%國人挺年改 羅智強轟冷血：踐踏退休公務員
軍公教年金改革（年改）議題成為立法院本會期朝野攻防焦點之一，在國民黨立委翁曉玲預告排審《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案後，民進黨隨即批評這是「大開倒車」；而後，針對年改議題，民眾黨團4日在審查前夕表態支持自今年起停砍所得替代率，年金隨著物價修正。今（5）日，在立法院司法及法制委員會國民黨團共計26個版本的「停砍年金」提案，主張停止所得替代率逐年降低......風傳媒 ・ 5 小時前
綠營誰來戰蔣萬安？ 段宜康曝不只吳怡農、王世堅
即時中心／顏一軒、陳治甬報導2026百里侯點將，針對綠營台北市長選戰布局，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農已在10月31日截止前，前往民進黨中央黨部遞交參選意願書；另包含立委吳思瑤、王世堅、民進黨秘書長徐國勇、行政院副院長鄭麗君、陸委會副主委兼發言人梁文傑與社民黨台北市議員苗博雅被點名，挑戰欲尋求連任的國民黨籍台北市長蔣萬安。對此，前綠委、前新潮流系總召段宜康今（4）日指出，吳怡農與王世堅都是適合的人選之一，中央黨部要去評估、徵詢的人選可能會超過這範圍，請大家拭目以待。段宜康今早出席媒體人馬郁雯宣布參與民進黨台北市第五選區（中正、萬華）議員初選記者會，並於行程中接受媒體聯訪。記者提問，您今天幫小雞站台，母雞（台北市長）的部分，您在民進黨內有屬意的人選嗎？段宜康回應，民進黨的優秀人才非常多，中央黨部應該會斟酌各方的條件，甚至不一定在黨內，說不定跟民進黨理念一致的人選裡面，也可能會有適合的人選。段宜康強調，台北市長的選戰對民進黨來說，從來不是件容易的事情，「我覺得應該要更慎重地去聆聽各方意見、斟酌各種條件，推出更適當的人」。記者追問，王世堅、吳怡農也確定要參選，您怎麼看？段宜康認為，他們也都是適合的人選之一，相信除了他們之外，中央黨部要去評估、徵詢的人選可能會超過這範圍，請大家拭目以待；至於他本人是否擔任選戰操盤手，段則說，他會專心幫馬郁雯打這場選戰。原文出處：快新聞／綠營誰來戰蔣萬安？ 段宜康曝不只吳怡農、王世堅 更多民視新聞報導吳音寧任台肥董事吐53字！吸2.4萬朝聖：有妳真好早有預感？僅任台肥董事 吳音寧2小時前發文曝端倪盤中翻黑走低！台股終場下跌218點 台積電跌5元、收1505元民視影音 ・ 1 天前
遭臉書粉專點名該被藍營淘汰 黃敬平：願退出國民黨換團結
國民黨桃園市議員黃敬平遭臉書粉專「政客爽」發文點名，指稱在大罷免期間，屢屢上綠營政論節目去訕笑自己人，怒批「最該被藍營淘汰」。黃敬平昨（3）晚做出24字回應，今日再次於臉書發文，稱說若退出國民黨後可以讓黨內不用再針對黨主席鄭麗文、不再找戰犯，自己願意退出國民黨。中天新聞網 ・ 6 小時前
國民黨是新生，還是返祖？
國民黨1日舉行全代會，新任黨主席鄭麗文正式就職，雖然藍營15縣市長僅4人到場，郝龍斌、張亞中、卓伯源等黨主席參選人也未受邀出席，但鄭麗文一番「要讓國民黨從羊群變成獅群」、「在台灣人民需要時，永遠跟台灣人民堅定站在一起」的致詞，還是讓前主席馬英九感動落淚。美麗島電子報 ・ 5 小時前
鄭麗文上任內部失火？ 藍粉專開戰親鄭民代
親藍粉專，點名國民黨桃園市議員黃敬平，身為民代，在節目上霸凌網紅鍾明軒，也屢次砲打國民黨，痛批不該繼續當議員，而同黨的桃園市議員凌濤按讚貼文，被網友戲稱，現在是「同室操戈」嗎?TVBS新聞網 ・ 17 小時前
李進勇卸任後中選會僅剩4人 卓榮泰：月底會提交名單
原中選會主委李進勇在11月3日卸任，代理主委由吳容輝擔任，導致目前僅剩4名委員，無法達到開會所需的5人門檻。對此，行政院長卓榮泰今（4）日在立法院表示歉意，並承諾將於本月底前提交新委員名單至立法院，以確保中選會的正常運作。中天新聞網 ・ 1 天前
李進勇卸任申請恢復黨籍！藍批坐實看門狗 立院綠黨團：國民黨要加油
中選會主委李進勇任期於本月3日屆滿，卸任後的李進勇也向民進黨申請恢復黨籍，引起國民黨立委許宇甄批評，此舉坐實李進勇是民進黨「看門狗」的質疑。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（5）日表示，李進勇的舉動證明，民進黨從政者尊重也落實體制的要求，中選會主委在職期間不能參與政黨事務，也因此暫停黨籍；然立法院長也應超越黨派之上，國會與國民黨在這方面需要加油。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
誰代表綠選北市長？王世堅曝「他」機率最高
[NOWnews今日新聞]壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農宣布投入2026台北市長選戰，日前赴民進黨中央遞交參選意願表，積極爭取黨內支持。對此，民進黨立委王世堅今（5）日認為，吳怡農有這麼強的參選意願，加上是...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
中選會委員缺額！民眾黨推薦這2人 黃國昌：希望賴政府不要虛晃一招
行政院日前發文邀情在野黨推薦中選會委員，民眾黨主席黃國昌今（4）日說，民眾黨推薦政治大學名譽教授江明修、東吳大學政治學系教授蘇子喬2人，他也強調，這是第一次賴清德政府終於邀請在野黨推薦有關於重要獨立機關委員會的人選，希望這一次不是虛晃一招。黃國昌表示，從接到行政院正式來函邀請民眾黨推薦以後，民眾黨開大門走大路、公開透明跟社會徵才，行政院希望明日能夠回覆，所以......風傳媒 ・ 1 天前
鄭麗文就職馬英九落淚 侯友宜、張善政、盧秀燕缺席成焦點 陳鳳馨推估侯張因「選舉恩怨」未到場
鄭麗文就職，侯友宜、張善政、盧秀燕三首長缺席。陳鳳馨：侯張恐因選舉恩怨未到場。針對國防預算5%爭議，陳鳳馨認同但強調黨主席不能只有論述，需有完整方案、溝通行動，才能讓全台灣看到希望。風向台灣 ・ 1 小時前
馬郁雯參選北市中正萬華議員 媒體人：綠營恐掉一席
前記者馬郁雯於11月4日正式宣布參加台北市中正、萬華區的市議員選舉，並在艋舺龍山寺進行參選儀式。馬郁雯的知名度因其過去的媒體工作而受到廣泛關注。資深媒體人謝寒冰在政論節目中分析，馬郁雯的支持者包括民進黨前立委段宜康，這將有助於她在黨內初選中脫穎而出，但卻有可能讓同選區的同黨議員遭到排擠而掉一席。中天新聞網 ・ 11 小時前
普發1萬今起登記！「這縣市」加碼多3千 議會通過了
普發1萬今起登記！「這縣市」加碼多3千 議會通過了EBC東森新聞 ・ 6 小時前
馬郁雯正式參選「中正萬華」 段宜康陪掃街
台北市 / 綜合報導 2026地方大選前哨戰，帶您聚焦台北市「中正萬華」選區，今(4)日前記者馬郁雯正式宣布爭取黨內提名，更邀來前立委段宜康陪同掃街，馬郁雯喊話選民給她一個機會，讓「中正萬華」馬上有改變，但與此同時，在隔幾個路口，同樣有意參選的「張銘祐」正掃街發文宣，另外，新人「康家瑋」也積極經營基層，力拚出線。民進黨台北市議員擬參選人馬郁雯說：「今天第一天宣布參選，我的新的文宣品衛生紙，然後我會再來。」穿上競選背心，搭配淺紫色主視覺，前記者馬郁雯正式投入，台北市中正萬華議員選舉。前立委段宜康說：「我今天願意也非常高興，站在馬郁雯身邊，在她選舉的過程我會全力支持她。」民進黨台北市議員擬參選人馬郁雯說：「我會用最高的標準，來監督我自己也要求我自己，希望可以延續委員他們在這邊的服務，希望中正萬華的選民可以給我一個機會，讓中正萬華馬上有改變。」爭取民進黨內提名，挺進街頭巷尾拜票，只不過幾個路口外，自稱「台派戰鬥雞」的張銘祐，也積極跑行程。民進黨台北市議員擬參選人張銘祐說：「謝謝再拜託，謝謝我是張銘祐。」帶著小蜜蜂大聲公，一早在市場發放文宣品，同樣角逐民進黨，中正萬華出線機會，除了馬郁雯、張銘祐外，還有康家瑋也來勢洶洶，而國民黨方面現任議員應曉薇，似乎因為官司纏身，可能派女兒應佳妤參選，還有前罷團領銜人李孝亮，傳出也有意爭取，另外民眾黨則由，發言人吳怡萱捲土重來。民進黨台北市議員擬參選人康家瑋說：「這次我非常有信心中正萬華，民進黨可以拿下4席的空間。」台北市議員(民)洪婉臻說：「(段宜康)他今天來幫這個馬郁雯小姐站台，的確一定會給她帶來很大的力量，這對我這個已經要連任的，是有一點覺得說我要更加的努力。」面對新人參選爆炸，還有青年加權優勢，讓要拚連任的議員壓力不小，而國民黨鍾小平也分析，雖然競爭激烈，但像是馬郁雯刺客牌，初選可能就會輕鬆過關。台北市議員(國)鍾小平說：「段宜康曾經開過3萬多票，第一高票的市議員以及馬郁雯的條件，我覺得她初選，她是一定會出線。」中正萬華新人輩出，提前敲響戰鼓。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
關稅最高法院審判日前夕 川普在社群平台這樣說
美國總統川普將於美東時間11月5日在最高法院舉行的貿易政策聽證會，定調為對國家「生死存亡」的關鍵時刻。這場聽證會將審理總統援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）加徵大規模關稅的合法性，其裁決不僅可能形塑美國未來的貿易議程，更涉及國會與白宮之間的憲法權力分立原則。在社群媒體平台「Truth Social」上，川普發文強調：「美國最高法院的案件，簡直就是我們國......風傳媒 ・ 2 小時前
吳音寧台肥董座飛了！張景森：綠怎不敢講話
[NOWnews今日新聞]台肥公司人事異動再掀波瀾，原先外界普遍預期，由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧接掌董座，卻掀起政商界不滿聲浪，連綠營內部也不挺；今（4）日上午召開台肥董事會，最終決議由總...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前