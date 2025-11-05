卸「中選會」火速恢民進黨籍 李進勇：依照規定

中選會前主委李進勇，在卸任後隔天便恢復民進黨黨籍。(圖/TVBS)

原本的中選會主委李進勇，在11月3日任期屆滿後，隔天便「恢復民進黨籍」，遭藍營批評，直接坐實任內「行政不中立」。對此，李進勇表示是「自動恢復」，自己沒有去申請。而民進黨也質疑，藍營推薦「朱立倫小舅子」高思博擔任中選會委員，是「雙重標準」。

中選會前主委李進勇，在卸任後隔天便恢復民進黨黨籍。(圖/TVBS)

原本擔任中選會主委的李進勇在11月3日任期屆滿後，於隔天即恢復民進黨籍，此舉立即引發藍營強烈質疑。在中選會主委任內，李進勇的中立性就曾多次遭到藍營批判，如今從無黨籍身分迅速回歸民進黨，更加深了爭議。

廣告 廣告

國民黨立委王鴻薇對此表示，李進勇光速恢復黨籍的行為，讓人質疑他在擔任中選會主委期間是否真的超越黨派，她認為李進勇對民進黨非常忠誠。對此批評，民進黨則引用黨員管理辦法第7條進行回應，說明黨員擔任政務職務期間暫予辦理黨籍註銷，不再任職後即予恢復黨籍。

民進黨發言人吳崢強調，李進勇卸下中選會主委身分後，黨籍是自動恢復的，認為藍營的質疑是穿鑿附會。民進黨團幹事長鍾佳濱則反問國民黨是否也有相關規定讓韓院長可以依循暫停參與黨務的規定，呼籲藍營自省。

因為在中選會委員提名方面，國民黨推薦名單包括輔英科大教授蘇嘉宏、世新管理學院院長江岷欽、中華科大校長李禮仲，以及中華人權協會理事長高思博。其中高思博不僅身兼藍營智庫董事，還是朱立倫的小舅子，因此遭到民進黨的質疑。

民進黨新北市議員顏蔚慈指出，高思博作為朱立倫小舅子具有高度政治性，希望國民黨不要對中選會人事案採取雙重標準。對此，國民黨發言人牛煦庭表示，經過縝密討論後提出的人選都具備足夠的專業素養，目的是確保中選會脆弱的公信力得以恢復。

值得注意的是，在李進勇等6位中選會委員任期屆滿前，行政院依慣例應於3個月前提名新任委員，但目前仍在趕進度。行政院長卓榮泰表示，無論如何會在本月內把人選補齊，希望立法院能行使同意權。中選會執掌全國選務大權，相關政治攻防在所難免，各方都在為自身立場據理力爭。

更多 TVBS 報導

寧願賠錢也要走！國軍4年1.2萬人 提早退伍賠償金近9億

投入議員選舉！基隆市府副發言人林祐德宣布辭職

T17、18分手費出爐 李四川證實44.7億元：還算合理

揭中央卡大巨蛋原因 陳佩琪喊「台灣人醒醒」：此生不投民進黨

