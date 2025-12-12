卿雲基金會頒發進步獎學金 97名學子獲表揚

（中央社記者蘇木春台中12日電）卿雲慈善基金會今天在台中舉辦進步獎學金頒獎典禮，今年共有97名學子獲獎。基金會表示，期盼陪伴每一個願意努力求學、追求自我進步的孩子，能踏實、安定地走向未來。

頒獎典禮今天在台中烏日林新醫院舉行，有來自台中市烏日區、大肚區及彰化縣芬園鄉等，共計97名國中、小學生獲表揚，由學校校長、教師等人陪同領獎。

卿雲基金會董事蔡世寅會中致詞表示，基金會長期守護脆弱家庭，陪伴每一個願意努力求學、追求自我進步的孩子。進步獎學金自民國102年開辦至今，已支持1190名孩子走過求學之路，累計發放近新台幣370萬元獎助金，也盼望學童在未來長大有能力時，將曾接受的溫暖與善意回饋社會。

今年進步幅度最多的學子，是就讀彰化縣國聖國小5年級的「小茹」，她每天在檳榔攤後的鐵皮屋寫功課與學習，因父親不良於行，家中收入靠母親經營檳榔攤支撐。即便生長環境艱辛，小茹依然要求自己持續進步。

就讀台中市光德國中3年級的「小文」，雖然家庭資源有限，不仰賴補習、安親班，連續多年名列班級前3名，且於「台灣台語情境式演說」台中市複賽獲得優等。

就讀彰化縣彰德國中3年級的「小辰」，患有亞斯伯格症領有輕度身心障礙證明，他用自己的節奏學習，成績始終在班上名列前茅，也在彰化縣程式設計比賽中獲得第1名佳績。

卿雲基金會表示，將持續與烏日林新醫院合作，盼成為孩子成長的穩定力量，陪伴他們認識自身價值，能踏實、安定地走向未來。（編輯：張雅淨）1141212