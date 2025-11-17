厄瓜多公投拒絕美軍重返 親川普總統遭受政治重擊

厄瓜多選民在16日的公投中明確拒絕讓美軍基地重返這個國家，這對美國總統川普(Donald Trump)的支持者─厄瓜多總統諾波亞(Daniel Noboa)來說，將是一記政治重擊。

根據已開出的四分之三票數，約有60%的厄瓜多人對解除一項長期的外國基地禁令說「no」。

這項拒絕實際上將阻擋美軍重返位於太平洋沿岸的曼塔空軍基地(Manta Airbase)，這裡一度是華盛頓打擊毒品行動的中心。

這對諾波亞來說是嚴重的挫敗，他把自己的政治前景押注在打擊猖獗的毒梟暴力、以及與川普建立聯盟之上。

厄瓜多舉行這場公投之際，正值美軍在加勒比海和太平洋對被控販毒的船隻發動攻擊，這項看法分歧的政策獲得諾波亞支持。

厄瓜多擁有將近1,400萬的合格選民，他們在公投中投票決定是否要推翻2008年對外國軍事基地的禁令。

此外，選民也被問到其他問題：是否應結束對政黨的公共資助、是否應減少國會議員人數、是否應設立一個民選機構來起草新憲法。

根據初步的開票結果顯示，這些提案也都以較大差距未能過關。

諾波亞表示，「我們尊重厄瓜多人民的意願」，接受這個結果。(編輯：許嘉芫)