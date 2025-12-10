厄瓜多吟客家詩歌 張芳慈盼客家文學成世界重要部分

（中央社記者蘇木春台中10日電）詩人張芳慈今天在台中舉辦「厄瓜多國際詩歌節返國客家文學發表」分享會，她表示，期盼客家文學就像晶片一樣，成為世界文學重要一部分，過程雖辛苦，但文學是不可或缺力量。

分享會今天在台中中央書局登場，客家委員會主委古秀妃、台中市政府客家事務委員會主委江俊龍、台中私立玉山高中校長涂焜桀等人皆出席。

張芳慈會中分享，她今年11月18日，前往厄瓜多「惠夜基國際詩歌節」時，以客語朗誦「尋」、「揹帶」等多首作品的經驗，不只彰顯台灣多元語言的文化特質，也深化與國際詩壇交流。

廣告 廣告

古秀妃接受媒體聯訪時表示，張芳慈使用華語與客語創作，今年到厄瓜多參加國際詩歌節，用客語發表與朗誦，非常難得；讓國際文學家、詩人們了解，台灣有這麼多元豐富文化，透過詩歌認識台灣。

古秀妃說，張芳慈透過客家詩歌協助台灣走出去，今天則是走回來，帶著在厄瓜多經驗，向大家分享深入了解詩歌節，打開國際視野。

張芳慈表示，客委會前主委楊長鎮推動外譯計畫，使李喬、曾貴海及她的詩集等文學創作，可以用西班牙語外譯出版，這趟她到國外可以用客家話，將文化用外譯作品推廣出去。

張芳慈提到，期盼台灣客家文學，就像晶片一樣，變成世界文學重要一部分，這是客家文學邁出去的一步，前輩們已先鋪好這些路，她是在這個光環下，滿懷感恩走這一趟，過程雖然辛苦，但文學是不可或缺力量。（編輯：陳仁華）1141210