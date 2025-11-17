厄瓜多大毒梟假死躲4年 現蹤西班牙遭活捉！狼狽落網畫面曝

厄瓜多毒梟查瓦里亞（Wilmer Chavarria）假死4年，近日在西班牙被逮捕。（圖／翻攝自X／JohnReimberg）

厄瓜多當局通緝多年的當地最大販毒集團「狼群」（Los Lobos）首腦查瓦里亞（Wilmer Chavarria），在4年前被爆出身亡，怎料，近日才發現他是「假死」，在西班牙馬拉加市落網，查瓦里亞遭逮捕的狼狽畫面，也在網上引發熱議論。據悉，查瓦里亞這些年藏身歐洲，繼續在幕後遠端操控犯罪集團販毒。

根據外媒《紐約郵報》報導，查瓦里亞為厄瓜多最大販毒集團「狼群」（Los Lobos）的主要領導者，該組織擁有約8000名成員，美國在今年9月已將其列為恐怖組織。狼群不僅販毒，還涉及多起政治暗殺案件，並與墨西哥「哈利斯科新世代販毒集團」（CJNG）合作密切，在南美毒品運輸鏈中勢力龐大。

廣告 廣告

不過，厄瓜多總統諾波亞（Daniel Noboa）最近證實，原本在2021年傳出因感染新冠肺炎引發心臟病死亡的查瓦里亞，被發現換了新身分躲到西班牙定居，並從歐洲繼續指揮地下的人走私毒品或下令暗殺目標，甚至控制非法採礦事業。查瓦里亞的家屬當時宣稱他已死亡，但當局一直未放棄追查。

諾波亞在X平台撰文指出，「有人以為他（查瓦里亞）已經死了，但我們在他自以為的『地獄』裡逮到了他。這就是真正捍衛國家的意志。」他強調，跨國合作至關重要，「我們抓到最具價值的目標，今天黑幫退縮，今天厄瓜多勝利。」更形容逮到查瓦里亞是歷史性的一天。

查瓦里亞被西班牙警方逮捕的畫面也在社群上流傳，他的左右兩側各有一名警方，狼狽落幕的樣子，與過去呼風喚雨的大毒梟身分差很大。但查瓦里亞落網後，是否真的能削弱狼群的犯罪勢力，也是外界相當關注的狀況之一。

據悉，厄瓜多曾是南美洲最和平的國家之一，但近年因毒品勢力擴張，兇殺率急遽飆升，總統候選人、政府官員與媒體人遭攻擊事件頻傳。該國位處哥倫比亞與秘魯可卡因外運的重要樞紐，多支販毒勢力爭奪港口控制權，導致暴力升級。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

政治與我無關！中國發旅遊警告難阻赴日潮 「機場擠滿旅客」打臉官方

台灣待轉區塞滿機車！日作家驚呼「像牆壁一樣」 網嘆：已擋住對向車道

男子獨居山洞逾20年！他拒絕現代生活「無電無網」 靠訪客接濟與雨水生存