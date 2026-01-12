厄瓜多海灘「5顆人頭懸掛」示眾 疑販毒集團衝突…9省緊急狀態

南美洲國家厄瓜多西南部的小漁港洛佩斯港（Puerto Lopez），11日發生「5顆人頭」被以繩索懸掛在海灘木柱上的血腥案件。警方將這起事件歸咎於犯罪集團之間的衝突。

5顆人類頭顱被懸掛在海邊。（圖／翻攝X）

根據《美聯社》，當地媒體公布的影像顯示，現場除了被懸掛的頭顱外，還留有針對涉嫌勒索漁民者的警告標語。當局表示，與跨國販毒集團有聯繫的毒品走私網絡在當地相當活躍，這些組織常利用漁民及其小型船隻進行非法活動。

洛佩斯港所在的馬納比省（Manabi）因毒品走私路線與地盤爭奪引發多起暴力案。警方於11日表示，他們已在洛佩斯港執行管制與監視行動，目前該省與全國其他8個省份正處於「緊急狀態」，這項措施特別針對沿海地區的治安問題展開控制和監視，旨在遏制暴力螺旋式上升。

2週前，洛佩斯港才發生一起造成6人死亡的大規模槍擊案，警方已加強管制。3天後，同樣位於馬納比省的曼塔市（Manta）也發生武裝攻擊，導致6人喪生。

報導稱，厄瓜多過去4年多來深陷暴力浪潮。該國已淪為毒品儲存與分銷的物流中心，毒品主要從該國北部毗鄰哥倫比亞的邊境，以及南部連接秘魯的邊境進入。官方數據指，去年是厄瓜多有史以來「最暴力的一年」，全年發生超過9000起凶殺案，超越2023年的8248起。

