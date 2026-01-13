厄瓜多賞鯨勝地變刑場 5顆人頭「擺海灘展示」！告示留駭人威脅

厄瓜多太平洋沿岸城鎮波多洛佩斯（Puerto López）是知名賞鯨勝地。（圖／達志／美聯社）

厄瓜多太平洋沿岸城鎮波多洛佩斯（Puerto López）是知名賞鯨勝地，不料近日傳出震驚社會的駭人事件。當地民眾週日在海灘上發現5顆遭斬下的人頭，被刻意擺放在岸邊，旁邊還留有告示，警告對漁民進行偷竊或勒索的幫派成員，若不收手將面臨同樣下場。警方初步研判，這起事件可能與幫派之間的暴力衝突有關。

BBC報導，厄瓜多警方表示，5名死者皆為男性，年齡介於20至34歲，數日前已被通報失蹤。其中1人曾有非法持槍的犯罪紀錄，但其餘遺體目前仍未尋獲，案件正在深入調查中。

報導指出，厄瓜多位處哥倫比亞與秘魯2大古柯鹼生產國之間，已成為毒品走私通往美國與歐洲的重要中轉站，導致波多洛佩斯近年來飽受幫派暴力侵擾。反毒專家指出，當地幫派與墨西哥、哥倫比亞毒梟勢力結盟，不僅從事毒品走私，還向商家與漁民強收「保護費」，拒絕者往往遭到暴力報復。

官方數據顯示，2025年是厄瓜多有史以來最暴力的一年，全年凶殺案高達9,176起。去年12月，波多洛佩斯曾接連發生致命槍擊事件，包括1名2歲幼童在內共9人死亡，警方認定為惡名昭彰的「洛斯喬內羅斯」（Los Choneros）幫派內部派系爭奪地盤所致。該組織已被美國列為外國恐怖組織，其首領「菲托」（Fito）亦已遭引渡至美國受審。

