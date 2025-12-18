厚厚一層霧！波士尼亞首都嚴重空汙 航班取消、學校停課、建設停工

波士尼亞首都塞拉耶佛12月18日嚴重空汙，市區上空覆蓋厚厚一層汙染物組成的霧，一棟大樓只剩樓頂露出。美聯社



波士尼亞與赫塞哥維納（Bosnia and Herzegovina）首都塞拉耶佛空氣汙染嚴重，汙染物組成的厚厚一層霧覆蓋在城市上空，導致18日航班取消，學校停課，當局還禁止戶外工程進行。

美聯社報導，塞拉耶佛每逢冬季都會面臨嚴重空汙，主要來源為住宅暖氣與交通排放的廢氣。塞拉耶佛位於群山環繞的山谷地形中，若沒有風，髒空氣往往會滯留數日無法消散。

多架自塞拉耶佛機場起飛的航班被取消，清晨通勤尖峰時段市區能見度偏低，車輛只能緩慢行駛。一些塞拉耶佛市民戴著口罩，以阻絕有毒空氣。

監測全球空氣品質瑞士科技公司IQAir，18日將塞拉耶佛的空氣品質評為「不健康」，該市在全球空氣品質最差地區排行榜經常名列前茅。

塞拉耶佛當局17日宣布，禁止3.5噸以上卡車進入市中心，同時禁止未符合歐盟環保標準的汽車與卡車通行，所有戶外施工與公共集會也一併遭到禁止。

專家警告，長期暴露於PM2.5（直徑小於2.5微米的細懸浮微粒），在塞拉耶佛、波士尼亞其他主要城市以及西巴爾幹地區多個地區，已導致呼吸道感染、癌症、心血管疾病與早死案例增加。

許多巴爾幹國家在環境保護方面表現不佳，儘管這些國家為爭取更接近歐盟會員資格，承諾會改善狀況。巴爾幹地區的河川經常被垃圾堵塞，回收機制幾乎不存在，許多城市則因建設失控而不斷侵蝕綠地空間。

波士尼亞鄰國塞爾維亞的首都貝爾格勒（Belgrade）也有類似狀況，其空氣品質18日同樣被評為「對敏感族群不健康」。

