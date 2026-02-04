厚外套別收！週六迎「入冬第2波寒流」全台低溫跌破6度 何時回溫曝

記者簡浩正／台北報導

氣象專家預估，週六至下週一（7至9日）這波冷空氣，本島縣市的平地最低氣溫可降至6度以下。（示意圖／資料照）

把握好天氣！中央氣象署表示，今、明(4日、5日)兩天台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，西半部日夜溫差大；東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，東北部地區亦有零星短暫雨。氣象專家表示，今日至週五(4至6日)各地晴朗穩定、冷空氣減弱，白天陽光下「暖如春」、夜間因輻射冷卻「又入冬」，各地日夜溫差皆很大；值得注意的是，預估週六至下週一（7至9日），這波冷空氣的強度，台北測站皆有觸及10度、而成為入冬以來第2波「寒流」的機率，本島縣市的平地最低氣溫可降至6度以下，民眾應作好防寒的準備。

氣象署粉專「報天氣」表示，今日台灣環境為偏東風，水氣較少，各地大多為多雲到晴，僅花、東地區及恆春半島有局部短暫雨，東北部地區亦有零星短暫雨；白天氣溫大致呈持續回升趨勢，早晚稍涼，西半部日夜溫差大，請適時增減衣物；預測中部以北及東北部低溫在13至15度，南部及花東16至17度，高溫方面，北及東半部地區22至25度，中南部可達26至28度。

明（5）日金門、馬祖及清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，東南部沿海、恆春半島、蘭嶼、綠島有長浪發生的機率。

氣象論壇也預估，週五（2/6）晚起至下週二（2/10）會有一波強烈冷空氣襲台。（圖／翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

不過好天氣恐只到週末。氣象專家吳德榮今在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新模式模擬顯示，週五(6日)午夜前後鋒面抵達，北台灣變天。週六(7日)中部以北轉濕冷有雨、愈晚愈冷。下週日、一(8、9日)各地寒冷；下週日北部轉多雲、中南部晴朗，東半部有局部短暫雨；下週一各地晴朗穩定，東半部偶有零星短暫降雨。

他說，週六至下週一(7至9日)，歐洲(ECMWF)及美國(GFS)模式最新模擬，這波冷空氣的強度，台北測站皆有觸及10度、而成為入冬及今年以來第2波「寒流」的機率；本島縣市的平地最低氣溫則可降至6度以下；應作好防寒的準備、並續觀察各國模式的調整。

何時才有好天氣？吳德榮則說最新模式模擬顯示，下週二(10日)白天起至週三(11日)冷空氣逐日減弱，各地晴朗、白天氣溫升，但因夜間輻射冷卻加成，清晨部分縣市的平地最低氣溫仍在10度以下。下週三(11日)晚另一波冷空氣再加入，迎風面雲量增轉有局部短暫雨，下週四(12日)雨後轉晴，仍偏冷。預估下週五(13日)各地晴朗、氣溫升。

