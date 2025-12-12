厚外套準備好！入冬首波冷氣團將殺到 急凍12度時段曝光

生活中心／游舒婷報導

受到今年首波冷氣團南下影響，全台將在本週末迎來明顯降溫。氣象粉專提醒，週日（14日）到週一清晨（15日）將是此次冷空氣最強、氣溫最低的時段，民眾務必注意保暖。

最強冷氣團周日報到。（圖／取自報天氣-中央氣象署臉書）

根據「報天氣－中央氣象署」臉書資料，週五、週六（12日至13日）水氣明顯偏多，桃園以北及東半部有局部短暫雨，北海岸、宜蘭與大台北山區更容易出現陰雨甚至局部大雨。週六新竹地區及苗栗至嘉義一帶的山區也可能有局部降雨。

隨著冷氣團於週六晚間南下，週日（14日）開始氣溫急降，中部以北及東半部整天轉為涼冷，南部地區則呈現日夜溫差大的天氣型態。粉專提醒，週一清晨將降到本波最低點，中部以北、宜蘭與金馬地區低溫落在12至14度之間，空曠地區及近山區氣溫可能更低；南部、花東及澎湖也僅有14至17度。

廣告 廣告

雖然氣溫偏低，但從週日開始天氣逐漸轉為乾冷，各地大多為晴朗好天氣，僅東半部及14日中部以北山區有零星降雨。隨著週一白天太陽露臉，高溫可望回升，不過日夜溫差將進一步擴大，需留意衣物增減。

此外，氣象粉專也提醒，海邊風浪強勁，前往海邊活動應提高警覺；高山路況恐惡化，週六晚至週日，中部以北約3500公尺以上的高山可能出現路面結冰或零星降雪，山區行車務必留意路況。

更多三立新聞網報導

預防癌症必吃！60歲婦常吃1類食物 癌症10年沒復發

房子免費給女兒住！老伴過世被趕出家門 新北老翁心寒提告

超多人都中！天冷吃火鍋「7習慣超傷腎」湯底煮超過30分鐘最好別喝

發現壯陽藥以為尪外遇！徵信社一查結局藏洋蔥 妻道歉：我錯了

