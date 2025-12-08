厚外套竟有高風險？汽車安全兒童座椅真相大揭秘
你知道嗎？冬天時給幼兒穿上厚外套，反而可能讓他們在汽車安全座椅中面臨危險。
據今日美國（USA Today）報導，全國公路交通安全局（NHTSA）表示，厚重外套會影響安全帶貼合度，導致安全帶無法緊貼身體，進而造成隱患。因此，NHTSA建議在讓孩子坐上安全座椅前，應先脫掉外層厚重衣物，以降低安全帶鬆脫的風險。
相較之下，兒童應該在安全帶下穿著「輕薄的抓絨衣物」。安全帶拉緊固定後，照護者可以再替孩子覆蓋毯子或外套以保暖。NHTSA指出，當安全帶「緊到無法在肩膀部位捏起多餘布料」時，才算是正確貼合。
尺寸與位置是兒童安全座椅的關鍵
安全座椅與增高座椅的設計宗旨是在事故中保護兒童。然而，NHTSA 資料顯示，車禍依然是1至13歲兒童的主要死亡原因之一。
2023年的統計指出，在車禍中喪生的兒童中，有43%未使用適當的約束裝置。NHTSA強調，「為孩子選對安全座椅，並在每次乘車時正確使用，至關重要。」
NHTSA認為後向式安全座椅是最適合幼兒的選擇。後向式座椅會在事故中「包覆並隨著嬰兒移動」，藉此減少施加在嬰兒脆弱的頸部和脊髓上的力量。
幼兒何時需要更換安全座椅？
NHTSA建議讓孩子在後向式安全座椅中待「越久越好」，通常為1至3歲。「這能讓孩子獲得最佳的保護。」NHTSA也提醒，孩子應一直使用後向式座椅，直到達到座椅製造商規定的最高身高或體重限制。
建議使用前向式安全座椅
當孩子超過後向式座椅的限制後，NHTSA建議改為前向式安全座椅。這類座椅通常具備側向頭枕防護（呈 L 型），並透過上固定帶（tether）與肩部安全帶提供額外保護。
前向式座椅通常適用於4至7歲兒童，並應持續使用到達到該座椅的身高或體重上限為止。
8至12歲：應使用增高座椅
對8至12歲的孩子，NHTSA建議使用增高座椅。增高座椅的目的，是讓孩子的身高足以讓安全帶位於正確位置：腰帶應橫跨大腿上部，而肩帶應貼合肩膀與胸部。
更多世界日報報導
中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人
高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了
紐時：拜登當選就得知移民問題會出大亂 卻一再無視警告
其他人也在看
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 8
74歲女癌末「長數百顆腫瘤」！2個月全消失 只靠「1治療」創奇蹟
一名74歲的女性肝癌患者，在短時間內長出上百顆腫瘤，且肝臟腫瘤長至18公分大，身體極為虛弱、嚴重呼吸困難。後續她於陽明交通大學附設醫院進行化學治療，在短短2個月內，體內腫瘤幾乎消失不見，身體逐漸康復且還能活動自如，恢復生活能力。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 36
忘記藥名！阿姨急畫「1個火柴人」藥局老闆秒猜中 網全瘋了：太強！
一位藥局老闆近日在社群平台分享了一段特殊經歷，一名疑似有聾啞情況的阿姨因忘記藥名而比手畫腳，最後畫出「一個火柴人圖案」，竟讓老闆瞬間「get」到阿姨的想法，成功猜中她需要的藥品。這段溫馨互動在網路上引起熱烈討論，不少網友也畫下圖案，來考驗老闆是否能成功「get」，令人看了莞爾一笑。中天新聞網 ・ 16 小時前 ・ 24
吃雞胸肉和花椰菜減肥 女網紅「胰臟全爛」險亡！醫嘆：一堆人錯了
以為多吃水煮餐就能健康？這起案例可要注意。一名中國女網紅為追求快速瘦身，在半年內採用「水煮雞胸肉加花椰菜」的單一飲食法。然而，這種錯誤方式並未帶來健康，反而害她劇烈腹痛，送醫後竟被診斷出胰臟大面積壞死，差點喪命！三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 25
MLB》台裔球員費仔公開甜蜜結婚照 好友林家正留言祝福
大聯盟台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）前陣子完成終身大事，他8日在IG公開與新娘的婚紗照，貼文寫道：「11.7.25 - 娶了我最好的朋友、旅行規劃師、電影情節解說員。我是個幸運的人。」台灣捕手林家正也留言祝賀費仔：「兄弟恭喜。」中時新聞網 ・ 15 小時前 ・ 5
新北穩漲區！永和頂溪商圈都更危老催動 房價「慢而穩」惦惦漲 自住回流「住過都離不開...」｜房價狙擊手
新北市永和頂溪生活圈近十年房價表現強勢，伴隨台北外溢效應、自住買盤回流與生活圈成熟度提升，區域需求長期穩定，身為台北跨入永和的第一站，頂溪站具備「一橋進台北」的稀缺地利，周邊商圈、學區、公園密集度高，使居住便利性遠勝多數老城區，根據實價資料，頂溪生活圈近十年房價上漲46%，領先永和整體的 43%。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 20 小時前 ・ 13
賴瑞隆淚談兒涉霸凌！議員預言「重創綠營」最慘情況：台南、高雄會很慘
民進黨立委賴瑞隆在高雄市長黨內初選期間，因8歲兒子爆出霸凌爭議重創聲譽，恐影響選民支持度，民眾黨新北市議員陳世軒指出，無論是賴瑞隆的霸凌相關爭議，還是立委林岱樺的貪污疑雲，都讓民進黨受到重創，若再不快速整合、定於一尊，到了2026大選正式開跑，台南、高雄選情都會很慘。陳世軒在《週末大爆卦》節目中表示，無論是林岱樺因為官司而民調直落，還是賴瑞隆兒子爆出的爭議......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 226
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 193
峮峮昔缺席《飢餓遊戲》錄影挨轟 製作單位突證實她畢業了！心酸真相曝
《飢餓遊戲》節目製作單位透過官方臉書發聲明指出，峮峮因身體因素無法同時負荷繁重行程，早在1年前便首次提出請辭，但基於多年情感，團隊希望她以「請假」方式休息、調養身體，盼能保留更多彈性。然而，期間未及時向外界清楚說明，使她承受外界誤解與網路輿論壓力，對此節目...CTWANT ・ 9 小時前 ・ 28
成田機場「台灣國旗死壓中國」！日本最新「辱華現場壓不住」網笑瘋
生活中心／曾郁雅報導日本首相高市早苗回應「台灣有事」且堅決不收回的表態，引發中國當局極度不滿，多次出手試圖「經濟制裁」，沒想到卻進一步推升高市早苗於日本民眾支持率，展現日本國民對於堅守日本立場與友台政策的認同，近日就有飛往日本旅客發現東京成田機場「這畫面」，直接「台灣強壓中國」的場景，讓他忍不住笑出來：「最新辱華現場！」。民視 ・ 1 天前 ・ 483
賴清德陷執政困境！前朝要角紛紛發聲 蔡英文也講話了
賴清德總統的第一任期執政，苦於朝小野大的局勢，施政難以開展，不僅於此，黨內也多有歧見，媒體人觀察到蔡英文時期的大將，不時出來議論時政，前總統蔡英文7日也發文警告，她不能容忍不肖人士，藉綠能發展從事不法的牟利行為。這傷害產業、傷害經濟，更傷害國家。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 178
週末挑戰入冬首波冷氣團！北部「大怒神降溫」進逼10度
隨著東北季風的強度加大，台灣的好天氣即將告別。根據氣象專家吳聖宇的預測，今（8日）北部及東部地區將出現短暫陣雨，並且在今晚至明日（9日）清晨，氣溫將進一步下降。值得注意的是，下一波寒冷的變天將會更加明顯，中北部及東北部的空曠地區可能降至10至13度，這有可能達到大陸冷氣團的標準，提醒民眾做好保暖準備。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 1
小煜離婚「護理正妹」！昔「交往內幕」全說了
娛樂中心／于士宸報導男星楊奇煜（小煜）從偶像男團「棒棒堂」出道，單飛後跨足主持與戲劇。2020年，他與小7歲的護理師女友言言結婚，並育有兩名兒子。沒想到，今日（8）小煜突然震撼宣布，其實早在9月就已與言言和平離婚，並感性表示：「有些故事不必用『結束』形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴」。如今，也有網友翻出他5年前公開結婚喜訊時的貼文，其中「這1句」讓人看見當時兩人滿溢的甜蜜與勇敢，相愛的模樣仍令人動容，如今卻傳出離婚消息，令大批粉絲感到惋惜。民視 ・ 15 小時前 ・ 4
48歲潘慧如從泡芙人→體脂19％，營養師曝光「飲食原則」，照著吃1週瘦超快！
天生條件好的人就真的永遠吃不胖嗎？其實隨著年紀上升，即使是天生瘦、代謝佳的人，也可能遇到身材逐漸走樣的困擾！演員潘慧如過去給人的印象就是「瘦子」、「比例好」，但她坦言 40 歲後就算少吃、狂運動，體態女人我最大 ・ 21 小時前 ・ 2
不是高麗菜、水蓮！「1神菜」煮火鍋必吃 醫曝：多吃防肺癌
天氣變冷，不少人都想吃熱呼呼的火鍋，你必加的食材是什麼呢？近日有火鍋店小編表示，老闆叫了2籃茼蒿，還說「這是火鍋必吃的神菜！」讓他很驚訝。文章曝光掀起討論，眾人紛紛認同老闆看法，直喊「沒吃到茼蒿像是沒吃火鍋！」三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 13
比守財奴更慘！老翁極度節儉苦存6千萬 因1習慣換來晚年孤獨
許多人終其一生省吃儉用，希望累積足夠財富保障退休生活，卻忽略家人的感受，導致關係逐漸疏離。日本一名73歲老翁因極度節儉，雖成功存下6000萬日圓（約新台幣1200萬元），卻因不願為家人花費半分錢，最終遭兒子斷絕聯繫，如今在悔恨中孤獨度日。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 74
傳離婚宥勝7個月！慈惠疑搬家「開啟新生活」 現況曝
男星宥勝（王宥勝）2023年捲入性騷風波後，今年4月宣布永久退出演藝圈，並將所有社群關閉。沒想到5月傳出他與老婆慈惠離婚，身分證配偶欄已經空白，但夫妻倆至今未做出回應，而慈惠7日在社群更新近況，吐露「在新的城市開啟新生活」，疑似準備搬離原居住地。中時新聞網 ・ 15 小時前 ・ 27
男露營完手掌現紅斑 就醫竟確診「二期梅毒」！醫示警：症狀千變萬化
一名年輕男子日前發現手掌上出現很多紅紅的斑點，以為是一個月前去露營被蟲咬到，自己擦了藥都沒有改善，豈料他就醫抽血後發現，竟然確診了「二期梅毒」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 37
中共攻台可能3步驟曝光！大規模飛彈攻擊 外媒點名：恐從這登陸
近年來台海局勢持續緊繃，《華爾街日報》近日發布專題報導，深入分析如果共軍侵台，可能會有的三大階段。其中，報導也分析共軍侵台可能遇到的困難，其中一點就是海灘不易登陸，而最有可能的登陸點則位於「桃園沿岸」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 251
2波冷空氣南下！明變天降溫炸雨 這天迎「入冬首波冷氣團」估跌破10度
今（7）日東北季風稍減弱，各地氣溫逐漸回升，輻射冷卻影響，早晚仍較涼，台灣各地為晴到多雲，僅基隆北海岸、大臺北山區、東北部及東部地區有零星短暫雨。氣象署透露，明（8）日東北季風增強，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大臺北及東北部地區有陣雨並有局部大雨發生的機率，桃園、東部地區有局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1