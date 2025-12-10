厚外套預備！今回暖高溫達29度 週末「入冬最強冷空氣」跌破10度

今日氣溫短暫回升，高溫上看29度，不過明日起東北季風增強，週末冷空氣南下，溫度將急遽下降。資料照，李政龍攝



今日（12/10）東北季風減弱，水氣逐漸減少，氣溫回溫舒適，明日（12/11）起至週六（12/13）水氣稍增並轉涼，週六晚上隨著入冬以來首波大陸冷氣團南下，氣溫將出現「溜滑梯式」下降，預估下週一（12/15）最冷，低溫將下探12到14度。

氣象署說明，今日各地白天氣溫回升，西半部日夜溫差大；各地及金門、澎湖大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島、馬祖有零星短暫雨，下午起北部地區雲量增多，也有零星降雨機率。明日東北季風稍微增強，各地早晚稍涼，北部、東北部及東部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

廣告 廣告

溫度方面，東半部低溫約18至20度，白天氣溫回升，高溫約24至25度，西半部低溫16至18度、高溫則可達27至29度，不過清晨及夜間受輻射冷卻作用影響，低溫約16至18度，日夜溫差較大，民眾早出晚歸記得適當添加衣物。離島天氣：澎湖多雲時晴，20至22度；金門晴到多雲，16至23度；馬祖有短暫雨，15至20度。

縣市預報。氣象署提供

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄撰文指出，今晨北部及東半部低層雲已退至海上，各地沒有降雨。最新歐洲模式模擬顯示，今、明天氣好轉，各地晴時多雲、氣溫回升，白天舒適微熱、早晚涼，東半部偶有零星飄雨機率。明日晚上至週五（12/12）迎風面水氣略增，基隆北海岸、大台北東側及東半部轉有局部短暫降雨機率，其他地區晴時多雲。

吳德榮接著指出，根據最新歐洲模式模擬，週六下午起冷空氣南下，氣溫逐漸下降，北台灣、東半部雲量增多，轉有局部短暫雨天，週日至下週二（12/14至16）乾冷空氣南下，各地轉晴朗，週二白天起冷空氣減弱、氣溫回升。

吳德榮提醒，週日晚上至下週二清晨溫度最低，最新模擬仍維持入冬以來首波大陸冷氣團（台北觀測站≦14度），本島平地可能降至10度以下，不過模式仍會微調，應持續觀察。

週日溫度將急遽下降，低溫約12至14度，部分地區甚至可能跌破10度。氣象署提供

天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也在臉書發文指出，今、明兩天除了本來就暖的中南部以外，北部今、明兩天也會大幅升溫，不過預報顯示週末起將有一波強冷空氣南下，預估將挑戰冷氣團等級，強度超越過去幾週的東北季風。

颱風論壇指出，以目前資料來看，這波冷空氣水氣偏少，北部、東半部僅週五至週六鋒面通過時有陣雨，隨後就會放晴、轉乾，中南部則是全程乾冷，只是要特別注意日夜溫差極大，預估周末前就可以先把厚一點的衣物拿出來準備了。

更多太報報導

宏都拉斯大選開出99.4%選票 總統控川普發動「選舉政變」

稱「打仗時可上班」被圍剿 苗博雅深夜發文：台灣被佔領我會第一批被殺

中共散布台荷交流資訊 荷蘭專家：藉此警告歐洲國家