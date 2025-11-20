厚實﹑濕潤零技巧！檸檬乳酪蛋糕

檸檬乳酪蛋糕

這個蛋糕雖然樣子很像奶油蛋糕卻一點牛油都沒有，質感厚實﹑濕潤，而且不需打發技巧，很容易就做到了！

食材

油（用於塗抹模具）, 適量

低筋麵粉, 180 克

泡打粉, 2 茶匙

鹽, 1/2 茶匙

無糖原味希臘乳酪, 220 克

糖, 140 克

雞蛋, 3 隻

檸檬, 1 個

純雲呢拿精華, 1/2 茶匙

菜油, 80 毫升

黃糖, 5 湯匙

料理步驟





步驟 1：預熱焗爐至攝氏180度，磅蛋糕模具先薄薄抹一層油，底部墊一張牛油紙



步驟 2：低筋麵粉，泡打粉及鹽用手動打蛋器拌勻打散粉粒備用





步驟 3：希臘乳酪及糖用手動打蛋器打至糖溶化，刮到碗不會沙沙的感覺





步驟 4：之後加入雞蛋拌勻，檸檬洗乾淨後刨出一個檸檬份量的檸檬皮屑入內（檸檬留下備用），加入雲呢拿精華拌勻





步驟 5：之後分三次篩入步驟 2 混合的乾粉，每加入一次用手動打蛋器拌至大部份乾粉消失再加入第二次乾份，最後拌勻至沒有乾粉





步驟 6：加入菜油拌勻，倒入模具，放入已預熱至180度的焗爐焗總共約 60 – 70 分鐘





步驟 7：焗至一半時間大約 30 分鐘時取出快速用小刀在蛋糕中間輕力淺淺劃一刀，邊沿隔大約一吋左右不要劃，之後放回焗爐餘下的時間焗至約 40 – 50 分鐘左右留意下蛋糕表面顏色變啡了沒有，如果顏色夠深可以用錫紙輕輕蓋住避免焦掉





步驟 8：焗至約 55 分鐘可以開始用小刀或竹籤插入蛋糕中間取出測試會不會有濕粉漿黏著，如有就多焗 5 – 10 分鐘至沒有這種情況為熟透





步驟 9：蛋糕焗好後取出放涼約 10 分鐘才脫膜等待的時候可預備檸檬糖水，檸檬榨出大約 4 湯匙 （60 毫升）檸檬汁（隔渣及果核），加同份量 4 湯匙的黃糖拌勻加熱至糖溶（可用微波爐）蛋糕脫膜後放上有高度的網架，下面用焗盤墊著滴下的糖水，趁蛋糕還暖整個塗上檸檬糖水讓蛋糕吸收，放至全涼後即可切開享用

