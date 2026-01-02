厚植國防才是解方？黃暐瀚點頭「台灣應該當豪豬」：中共硬吃會付出慘痛代價

總統賴清德提出8年投入1.25兆國防特別預算，卻遭國民黨、民眾黨5度封殺於程序委員會，資深媒體人黃暐瀚批評，藍白拒絕排案的行為「非常不負責任」，前立委沈富雄也在日前受訪時坦言，在野此舉有礙觀瞻，並提出「豪豬與狐狸」的論點比喻兩岸衝突。黃暐瀚認為，厚植國防才是嚇阻對岸動武的最大障礙。

沈富雄日前在《POP撞新聞》節目中表示，面對老虎的獵殺，台灣要當懂得周旋的狐狸，而不是一味防禦的豪豬、只會把全部的力氣都用來構建身上的刺。

對此黃暐瀚透過臉書表示，自己查過資料，發現無論是狐狸還是豪豬，其實都在老虎的獵食清單當中，只是因為兩者對老虎來說「消耗體力過大」，甚至會有性命之虞，因此不會列入首要食物選項。

「我的結論是：台灣應該當豪豬」，黃暐瀚直言，以同樣的例子來看兩岸關係，當台灣無法控制中共（老虎）是否侵犯，比起當「可以吃得順口」的狐狸，台灣應該像豪豬一樣，讓硬要吃的老虎付出慘痛代價。

黃暐瀚分析，所謂的「慘痛代價」是目前能夠嚇阻中共動武的最大障礙。換句話說，如果中共以民族復興為由犯台，引來台灣的強烈抵抗，世界各國勢必會在台海對峙的當下譴責北京當局，進一步讓中共離「偉大復興」越來越遠。

對此黃暐瀚強調，「厚植國防當豪豬」會是他個人的結論，因為豪豬跟台灣一樣，不會主動攻擊老虎（中共），而只要中國不打，兩岸自然和平共榮、相安無事。

