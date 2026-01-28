厚植教育根基 苗栗縣中小學校長會議共築苗栗新願景

苗栗縣公私立中小學校長會議28日在育達科技大學國際會議中心召開，全縣155位中小學校長相互交流。苗栗縣長鍾東錦表示，教育的推動，有賴制度規劃與專業領導並行，他期盼在校長的帶領下，學校能持續深化教學品質、穩定校務運作，成為學生安心學習、健全成長的重要場域；縣府也持續作為學校最堅實的後盾，與校長們攜手合作，共同開創苗栗教育穩健、前瞻且永續的發展願景。

縣長鍾東錦在中小學校長會議中，以「厚植教育根基 共築苗栗新願景」為題致詞，感謝各位校長長期深耕教育現場，讓苗栗的教育穩健前行、持續精進。115年是教育轉型與永續發展的重要關鍵期，縣府秉持「以學生為中心、以學校為核心」的理念，持續與各校攜手，推動兼具深度與溫度的教育政策，共同打造「學力扎根、品格立身、科技加值、雙語接軌」的苗栗教育新願景。

苗栗縣教育處也說明，為守護學子健康，提升校園幸福感，縣府也落實營養午餐政策，自115學年度起，學生午餐費用由每餐50元調整為每餐60元，其中縣府補助在校用餐之學生每餐30元，另由各鄉鎮市公所補助每餐30元，希望以具體行動有效減輕家庭午餐負擔。



另外，中央已同意調高公立中小學校教師導師職務加給、兼任及代課教師鐘點費，以及增訂教師行政工作獎金，並追溯自114年9月1日起生效；此外，也針對校長、主任及組長行政工作獎金，自115年1月1日起，每人每月再加碼1,000元，另115學年度行政人員未休假加班費最高可請領20日，縣府也會籌措財源來保障每位教育工作者權益。