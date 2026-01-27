厚植防救災量能 竹市56新進消防人員職前訓練啟動

「一一五年新進消防人員職前訓練」，共計五十六名新進消防人員全程參訓。

為強化城市防救災量能、提升第一線救災即戰力，新竹市消防局於一一五年一月二十六日至一月三十日，在消防訓練基地辦理「一一五年新進消防人員職前訓練」，共計五十六名新進消防人員全程參訓。訓練為期五天，透過高強度、貼近實務的術科課程，協助消防新血迅速熟悉勤務內容，順利銜接第一線救災任務。

新竹市長高虹安二十七日表示，消防同仁是守護城市安全最重要的力量，市府高度重視消防人力培育與訓練制度，新進消防人員的養成更是城市安全的根本。透過紮實且貼近實務的職前訓練，讓消防新血在進入分隊前即具備完整的專業能力與正確的安全觀念，未來面對各類災害與緊急狀況時，才能沉著應變、確實執行救援任務，全力守護市民生命與財產安全。

新竹市長高虹安指出，支持消防不是口號，而是必須具體落實在人力建構上。目前消防人力為三百六十五人，市府已於一一四年將消防局編制員額擴增至四百九十八人，並將依整體用人規劃，逐年進用新血，充實基層消防人力，持續補強第一線救災量能，有效降低勤務負荷，預計於一百二十年前完成相關人力補實目標。

新竹市消防局長李世恭表示，「新進消防人員職前訓練」期間由局內資深教官全程督導，並依實際勤務需求進行滾動式調整，確保訓練內容與第一線實務緊密接軌，讓訓練成果能即時轉化為實戰能力。未來，這批新進消防人員將陸續分發至各消防分隊，投入守護城市安全的行列，為新竹市消防體系注入穩定且堅實的新生力量。

消防局長李世恭表示，此次參訓人員包含警察專科學校第四十二期畢業生，以及一一二年、一一三年消防特考班錄取人員，均已完成中央訓練階段，正式進入地方實務養成。訓練課程以「實戰導向、安全優先」為核心，內容涵蓋人命搜索室組合訓練、模擬火場燃燒室訓練、車輛破壞與救災器材操作、關東梯與雙節梯救援、水帶部署及綜合救災演練，並同步實施新式體能測驗，全面檢視學員體能、技術與臨場應變能力。