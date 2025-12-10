厝邊阿中暖心挺金潭少棒隊 義賣募得16.5萬元與聖誕小點心

張耀中與王淑芬發起義賣，並將所得16.5萬元全數捐贈給金潭少棒。 圖：張耀中競選團隊/提供

[Newtalk新聞] 「厝邊阿中」張耀中今(10)日與在地的王淑芬女士共同發起義賣活動，並將所得新台幣16.5萬元全數捐贈給金潭國小棒球隊，同時提供白米、橘子、新鮮鯖魚等營養物資及多樣蛋糕小點，更特別準備一座聖誕造型的「養樂多蛋糕塔」，暖心祝福孩子們「營養多多、健康多多、獎牌多多」。

有意參選高雄市議員的張耀中表示，近期在林園、大寮走訪社區與校園時，多次聽到金潭少棒隊的努力故事。「孩子的夢最珍貴，尤其偏鄉的孩子，只要有人願意拉他們一把，就能跑得更遠。」他說，此次特別準備營養品，就是希望能補足小球員訓練所需能量，也感謝長期投入少棒支持的王淑芬女士發起義賣，讓愛心得以延續。

金潭少棒隊近年在縣市盃等賽事中屢屢奪牌，展現堅強實力與團隊韌性，孩子以汗水換來的亮眼成績，也讓社區重新看見偏鄉棒球不放棄的力量。阿中表示，未來若有機會，將持續以實際行動支持在地孩童與教育團體，盼林園、大寮的孩子都能在最好的環境中成長、發光。

金潭少棒隊自1997年成立以來，始終承載著偏鄉棒球夢。目前隊上近四十位球員，多數來自弱勢家庭。為讓孩子安心勇敢追夢，學校長期提供免費食宿、訓練設備與生活照顧，全力守護這群熱愛棒球的小將，期盼他們成為未來的明日之星。

張耀中(中)準備多樣蛋糕小點給孩子們。 圖：張耀中競選團隊/提供

張耀中(左二)提供新鮮鯖魚等營養物資給金潭小將。 圖：張耀中競選團隊/提供