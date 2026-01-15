原以為陳亭妃要涼了？「看板王」林俊憲意外出局 黃士修曝初選前1跡象：做得太超過

​民進黨2026台南市長初選民調結果今（15）日正式出爐，最終由立委陳亭妃以平均60.8557% 的支持度，擊敗立委林俊憲的58.1630%，將代表民進黨角逐下屆台南市長，原先外界認為身為民進黨主席、總統賴清德嫡系的林俊憲出線機會大，沒想到卻意外落馬。對此，「核能流言終結者」創辦人黃士修在臉書發文直言，自己原以為陳亭妃要涼了，林俊憲造勢一字排開台南大咖都到場，再加上林俊憲號稱看板王的龐大財力，怎麼看都資源懸殊，不過選前這一跡象，嫡系資源碾壓，結果忘記算賴清德的仇恨度，南部鄉親講人情味，若做得太超過，大家會同情弱者。

廣告 廣告

針對民進黨台南初選結果，黃士修表示，自己原以為陳亭妃要涼了。因為從高雄初選委外2家民調平均是立委邱議瑩贏，但加上中央黨部民調，變成賴瑞隆險勝0.6個百分點。然後賴瑞隆到台南拉抬林俊憲，嫡系挺嫡系。甚至之前林俊憲辦造勢，從台南市長和正副議長再到立委，民進黨中央黨公職一字排開。以及台南街頭巷尾都知道，林俊憲號稱看板王的龐大財力；陳亭妃則只有陳水扁和王世堅相挺，顯然政治不正確。

黃士修提到，尤其他上周曾發文，末尾提到關說案，同步發在比較少人追蹤的粉專，結果隔了一天，才被網軍機器人掃到留言「實在無法接受陳亭妃介入漢翔搞關說，台南市民眼睛是雪亮的，首選一定是林俊憲」、「亭妃代華如初選不中，必脱黨參選，踢公北！」、「陳亭妃硬要把漢翔關說拗成陳情太難看，支持林俊憲才是維護社會正義的表現。」、「林俊憲堅持正義與規則，與涉嫌漢翔關說破壞體制的陳亭妃形成強烈對比。」



黃士修直言，他心想，這什麼十年前的網軍系統版本？複製貼上得也太粗糙了吧。而且竟然不是來主要個帳留言，會不會是嫡系資源碾壓，結果忘記算賴清德的仇恨度，反而讓陳亭妃突圍？南部鄉親講人情味，若做得太超過，大家會同情弱者。

黃士修認為，無論如何，民進黨的優勢在於，初選刀刀見骨，大選一致對外。所以什麼叛黨跑票的黑歷史，綠營選民是不會在意的，這一點國民黨真的要多學習，該團結就團結，大家都積極出力，不是變青鳥無腦瞎挺。他還是提醒，地方選舉要靠組織，輕忽整合派系的成本，可能走不完最後一哩。

更多風傳媒報導

