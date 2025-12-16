原住民保留地貸款 利率補貼助攻

原民會16日舉行原住民保留地貸款信用保證簽約啟動記者會，由原民會主委曾智勇（右五）主持簽約儀式並大合影。（郭吉銓攝）

原住民保留地只能轉予原住民，在金融市場流通受限，銀行鑑價不易，族人常面臨有土地卻求貸無門的困境，原民會為此與3家公股銀行合作，推動「原住民保留地貸款信用保證」，住宅貸款類及經濟產業貸款類最高均可貸1000萬元，預計明年1月16日起受理族人申請。

為協助族人克服資金取得障礙，原民會與台灣土地銀行、合作金庫商業銀行、全國農業金庫等3家承貸金融機構共同辦理原住民保留地貸款，並與財團法人農業信用保證基金合作，辦理專案信用保證業務，提高金融機構承貸意願。

廣告 廣告

原民會經濟發展處長王瑞盈昨說明，本貸款金融機構承作利率4％，原住民族人負擔利率2.72％，差額由原民會利息補貼1.28％，貸款保證成數最高達9.5成，貸放總額度5億元。

他指出，資金用途分為「經濟產業貸款」、「自建、自購及修繕住宅貸款」2大類，其中經濟產業貸款又分為營業周轉金，最高貸款額度500萬，貸款期限7年、資本性支出最高貸款額度1000萬元，貸款期限15年；自建、自購及修繕住宅貸款最高貸款額度1000萬元，自建、自購貸款期限30年，修繕住宅期限為7年。

原民會主委曾智勇說，儘管家裡擁有原住民保留地與其他土地合計超過50甲，但他父親向農會貸款，額度僅不到10萬，很痛苦地度過好幾十年，有土地卻變不出錢，相信所有族人更加辛苦，感謝3家銀行願意協助推動「原住民保留地貸款信用保證」，若試辦成效佳，未來將考慮擴大辦理，協助沒土地的原住民族。

農業信用保證基金董事長賴坤成表示，常見族人無法向銀行貸款，轉向民間公司、地下錢莊進行融資，使得處於經濟弱勢的原住民必須在市場負擔最高的資金成本，相信族人已迫不及待「原住民保留地貸款信用保證」實施，不過提醒這是貸款，不是補助，有借有還讓金融更永續發展。