原住民員警下班後山區狩獵 獵槍走火擊斃友人

卓姓員警下班在馬錫山環山道路狩獵途中，不慎發生獵槍擊斃友人意外。（圖：花蓮縣警察局提供）

花蓮縣光復鄉馬錫山環山道路今（15）日凌晨發生一起獵槍不慎走火擊斃同行友人案件。警方已報請花蓮地方檢察署指揮偵辦，將朝過失致死方向釐清責任。

警方調查，服務於鳳林警分局、51歲的卓姓原住民員警，於15日晚間8時下班後，與70歲朱姓友人等兩名友人相約上山狩獵。16日凌晨0時25分左右，眾人行經光復鄉馬錫山環山道路一帶，當時現場昏暗，卓姓員警追逐獵物途中，未察覺朱姓友人就在附近，將土製獵槍暫放於擋土牆上後，走到一旁如廁。

廣告 廣告

案發獵槍。（圖：花蓮縣警察局提供）

未料獵槍疑因放置不穩倒下擊發，子彈射中約20公尺外、正蹲在路邊如廁的朱姓男子右胸，男子當場倒地、血流如注。卓姓員警發現誤傷友人後，立即報案並撥打119求助，遺憾送醫後仍因傷重不治。

鳳林警分局表示，案發後已第一時間封鎖現場，並報由縣警局派員進行調查與鑑識採證，同時查扣相關證物，並報請花蓮地檢署指揮偵辦，以釐清事發經過及相關責任。

警方第一時間派員慰問死者家屬。（圖：花蓮縣警察局提供）

分局指出，已成立專案小組全力調查，確保案件公正、透明處理，並主動關懷慰問死者家屬。此外，卓姓員警目前已先行列為不配槍處置，其持有之土製獵槍經查未依法登記，後續將依相關規定移送行政裁罰。（梁國榮報導）

中廣提醒「未經判決確定前皆應視為無罪」