原住民天后A-Lin穿皮草合法？網怒：種族歧視

娛樂中心／楊佩怡報導

台東原住民天后A-Lin在跨年倒數前，將《那魯灣情歌》即興改唱成「那魯 One、那魯 Two，那魯 7-11」，意外成為全台熱議哏，至今仍是社群上熱門話題。然而，正當大家在回顧台東跨年精彩演出時，就有網友發文指出A-Lin穿的皮草大衣有疑慮，該網友直言「因為是原住民，所以穿皮草不會有剝削動物的形象問題嗎？」，貼文一出立刻引起熱議。





原住民天后A-Lin穿皮草「沒有剝削動物問題」？網炸鍋：滿滿的種族歧視

A-Lin在台東跨年上穿的皮草大衣，被網友質疑「因為是原住民，所以穿皮草不會有剝削動物的形象問題？」。（圖／台東縣政府提供）

廣告 廣告

近日有網友在社群上PO出A-Lin在台東跨年的造型，畫面中可見當天A-Lin身穿白色背心配上黑色皮長褲，再外搭一件皮草大衣，整體氣勢再升級。不過原PO卻指出「請問A-Lin因為是原住民，所以穿皮草不會有剝削動物的形象問題嗎？」，他認為只要是時髦的人，都看的出來A-Lin這身是不是環保皮草。

原住民天后A-Lin穿皮草「沒有剝削動物問題」？網炸鍋：滿滿的種族歧視

大部分網友都認為穿皮草跟原住民身分無關。（圖／台東縣政府提供）

貼文一出很快引來兩派網友論戰，一派網友指出「這又跟原住民身分有什麼關係？原來皮草不用摸不用燒只要透過螢幕看就知道真偽了，台灣人真的火眼金睛」、「你要檢討的是用皮草的店，跟建議搭配明星就穿著選擇這套外衣的服裝師皮草使用的爭議性，不該把原住民，拿出來一起說！」、「你滿滿的種族歧視欸」、「把原住民身分拿來當作皮草倫理的討論前提，本身就是一種偏頗與刻板印象」。另一派網友則認為「我非常理解你的疑問 但請找對相關單位詢問」、「無論如何，狐狸毛仍然是毛皮，穿動物皮還是很衝擊動物權益」。

原文出處：原住民天后A-Lin穿皮草「沒有剝削動物問題」？網炸鍋：滿滿的種族歧視

更多民視新聞報導

變性女生免兵役嗎？跨性別正妹網紅解答了

赤鬼伯伯認內直播衣褲只穿其中一樣！她羞喊：不穿太舒服

蕭煌奇突拋結婚喜訊！正妹老婆「真面目」曝光

