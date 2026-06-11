原住民平均壽命少7歲 落實疫苗與篩檢守護原住民健康

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【NOW健康 編輯部／整理報導】「強化原住民族健康服務」是賴清德總統「健康台灣」與「國家希望工程」的重要目標之一。在進入各地豐年祭前夕，衛生福利部與原住民族委員會攜手，由原民會陳義信副主任委員擔任原住民族健康大使，透過影片鼓勵族人善用公費疫苗與疾病篩檢，行政院卓榮泰院長、衛福部石崇良部長也呼籲原民朋友返鄉參與祭典時，把握機會陪同家人打疫苗、做篩檢，一起守護健康。



2024年原住民族壽命73.23歲 較全國平均壽命少7.54歲



衛福部持續與原民會合作，投入資源改善原鄉醫療，2024年原住民族平均壽命（零歲平均餘命）達73.23 歲，雖然仍較全體國民平均壽命少 7.54 歲，但相較於2006年少9.41歲，顯示已逐步縮短原住民族與全體國人的健康落差。

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卓榮泰院長表示，政府持續擴大原住民族健康照護量能，包括培育在地原民醫事人才、強化原鄉醫療服務、推動遠距醫療照護、完善緊急醫療後送機制，以及建構具備部落整合照護的健康文化站等，讓健康照護資源能真正深入部落、貼近族人需求。未來，不只是疾病治療，更要強化向前延伸的健康促進與預防照護，達成「健康的部落、健康的家庭、健康的個人」。





▲55歲以上原住民族可公費接種肺炎鏈球菌、新冠及流感疫苗。（圖／衛生福利部提供）



健康台灣目標2030年要降低三高相關慢性病、癌症年齡標準化死亡率1/3。石崇良部長表示，預防勝於治療，打疫苗、做篩檢是最有效的守護健康措施。目前衛福部提供55歲以上原住民族人公費接種肺炎鏈球菌疫苗，為全年開放接種，且今（2026）年已轉換提供新型疫苗，從未接種過肺鏈疫苗者只需接種1劑；公費新冠及流感疫苗開打期間，55歲以上原住民也已列為優先接種對象。





▲癌症篩檢與成人預防保健服務一覽表。（圖／衛生福利部提供）



癌症和慢性病及早發現及早治療 公費提供多項癌症篩檢服務



衛福部莊人祥次長表示，許多癌症與慢性病若能及早發現、及早治療，不僅能提升治療成效，也可減少家庭與部落的健康負擔。目前提供原住民族多項癌症篩檢服務，並試辦由55個原住民族地區衛生所提供20歲至44歲居民終身1次碳13尿素吹氣檢測防治胃癌，且40至79歲終身1次B、C肝炎篩檢，以及30歲以上每5年1次、40歲以上每3年1次、55歲以上每年1次成人預防保健服務。



陳義信副主委呼籲，族人朋友平時除了維持規律作息與健康生活習慣外，也應把握政府提供的各項健康服務資源，符合資格者儘早完成健康篩檢及疫苗接種。



原民會亦將與衛福部合作，持續結合部落活動、文化展演及在地服務資源推動健康促進工作，鼓勵族人朋友在參與文化活動的同時，也關心自身健康，善用政府提供的疫苗接種及健康篩檢服務，共同打造健康、活力與文化共榮的部落生活。



文字編輯：楊芷晴



# 首圖來源／衛生福利部提供



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