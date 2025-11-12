原住民抗議者強闖COP30峰會場地 要求捍衛土地權

數十名原住民抗議人士11日強行闖入聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議(COP30)的氣候峰會會場，並在入口處和安保人員爆發衝突。

抗議者憤怒高喊要求進入場地，有些人則揮舞著要求土地權的旗幟、或高舉寫有「我們的土地不出售」的標語。來自世界各國的數千位代表，正在此出席今年的聯合國氣候峰會。

來自杜比南巴(Tupinamba)社區的原住民領袖吉瑪(Gilmar)告訴路透社，他們對森林正在進行的開發感到不滿。「我們希望我們的土地免於受到農業綜合企業、石油探勘、非法採礦和非法伐木所侵害」。

廣告 廣告

安保人員推開抗議人士，並拿桌子擋住入口。這些抗議人士在衝突發生後不久散去，他們原本是一個數百人遊行團體的一部份，這些人遊行到舉辦這場峰會的亞馬遜(Amazon)城市貝倫(Belem)。

安保人員隨後准許代表們離開會場，他們先前被要求回到會場內直到安全為止。

聯合國氣候機構並未立即發表評論。會場內的安全工作由聯合國負責。

巴西總統魯拉(Luiz Inacio Lula da Silva)在今年的COP30會談中，突顯原住民社群的關鍵角色。本週稍早，有數十位原住民領袖乘船抵達會場來參與會談，並要求在如何管理森林方面擁有更多話語權。

著名的巴西原住民領袖麥修戴爾(Raoni Metuktire)11日在受訪時指出，許多原住民對森林正在進行的工業和開發項目感到不滿。他呼籲巴西賦予原住民保護亞馬遜雨林的權力。 (編輯：鍾錦隆)