原住民族委員會：世界原力集結台灣 推廣族語復振與國際能見度

記者鍾和風/高雄報導

有關外界關心「2025世界原住民族傳統運動會」預算支用及執行方式等議題，原住民族委員會今（21）日嚴正表示，此次盛會是國際傳統競技及文化交流，更是推廣族語復振與國際能見度的關鍵契機。預算編列及執行均遵守相關法規，透過創新模式，讓族語在國際競技場上「被聽見、被看見」。

「2025世界原住民族傳統運動會」國外原住民族運動員進場。(圖/鍾和風)

說明如下：

一、族語實境節目結合國際賽事，落實族語國際交流

原民會指出，由原住民族文化事業基金會規劃之「跨國族語實境節目」，是透過實境拍攝，保存並推廣原住民族語言為核心。此節目與原民會長期推動之原住民族國際交流目標一致，遂合作將節目與國際傳統競技交流結合。在國際賽事中營造沉浸式族語環境，更達成族語復振與國際文化交流之雙重效益。

二、專業分工、資源整合，確保國際轉播品質

基金會作為計畫執行單位，在面對世界級規模賽事，採取「跨業資源整合」模式。原民會強調，此舉係為確保高品質影像能傳遞至世界各國，向全球展現臺灣原住民族文化之美。基金會則全程保有核心監製權，落實專業分工並守護文化主體性，並非全然單純外包。

三、跨機關協作展現台灣能量，基層人員權益優先

辦理國際賽事不僅是國家榮譽，更是展現中央與地方政府行政效能的機會，相互協力是公務體系的常規支援。原民會重申，對於所有參與支援之公務同仁，均依法給予津貼或補休，同仁的付出是運動會成功的基石。

四、預算透明公開，並持續精進預算支用效益

原民會強調，所有預算均秉持「經費支用透明、文化價值極大化」之原則 。本次賽事產出的影音內容與實境紀錄，未來都將轉化為族語教學與文化推廣的重要教材，為臺灣留下珍貴的影音資產，讓世界持續看見臺灣族語復振的具體成果。