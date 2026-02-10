原住民族語文教學支援老師 運用AI發揮直播共學效能

王春媚老師向學員舉例可以應用於教學領域的各項數位媒體工具，其中包含具AI功能的canva、Nearpod…等軟體

王春媚老師向學員說明數位教學可以應用的各種面向

王春媚老師分享現代科技如何作為輔助教學使用的資源

人工智慧（AI）逐漸成為各行各業創新應用的重要工具，教育部國教署委請臺北市立大學辦理「高級中等以下學校原住民族語文直播共學計畫」，亦將AI融入課程當中，以探索新的語言學習模式。國教署自111年起，皆於每年8月初舉辦為期8天的族語教學支援老師培訓課程，開設3類別共11門課，其中一門為「教學媒體運用」課程，利用AI輔助教學，拓展多元化的語言學習方式。

教育部表示，「教學媒體運用」的課程設計，主要是讓老師們學習直播教學時各種媒體工具的運用與實作練習，這不僅豐富了學習素材，也使語言學習過程更加生動有趣。參與教師回饋，教學噶瑪蘭語的朱老師表示，將新興工具用於製作課綱計畫，協助安排並管理課程進度。馬蘭阿美語的林老師則提到，老師介紹的軟體與網頁非常實用，對於未來備課有相當大的幫助。

萬山魯凱語的林老師也表示，上課的收益良多，未來將選擇其中一項工具來協助進行教學內容和評量的設計。郡群布農語的邱老師指出，學習了AI工具的相關課程後，可大幅縮短備課時間，例如可以利用AI快速生成大量練習題，讓自己有更充裕的時間去做教材發想，課間也可以讓學生有更多的練習機會，增加和學生的上課互動。

國教署表示，直播共學計畫充分發揮線上互動學習的優勢，打破了時間和空間的限制，隨著更多創新工具與教學方法的加入，讓語言的學習更加便捷，且能適時調整課程內容與難度，確保學習效果，提高語言學習效率。