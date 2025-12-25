原住民注意！1情況恐「喪失原住民身分」影響權益 明年1月5日前須登記

女網友提醒，若是原漢混血、具原住民身分，但姓氏取自非原住民的父或母，將在明年（115年）1月5日喪失原住民身分。（圖／翻攝自Threads）

近日一名女網友在社群平台Threads發文提醒，若是原漢混血、具原住民身分，但姓氏取自非原住民的父或母，將在明年（115年）1月5日喪失原住民身分，「已取得原住民身分的子女，也可能喪失原住民身分」，建議族人務必在期限前完成更名登記。

原PO建議，族人可選擇以下方式維持原住民身分，包括改為從具原住民身分父或母之姓、直接改為傳統姓名、並列原住民族傳統名字（漢名不用改）等，「即便未來可能還是有機會再申請回身分，但原住民身分登記被廢止後，相關權益非常可能因此受到影響，所以還是強烈建議，務必在期限前完成登記」。

原民會表示，依據《原住民身分法》110年1月27日修正前第4條第3項規定，若在明年1月5日前未取用或並列原住民族傳統名字，或未改從具原住民身分之父或母之姓，將依法喪失原住民身分，「喪失身分仍可重新申請，但有此類狀況的族人仍應儘早辦理相關登記，以免屆時影響自身權益。」

原民會舉例說明，「當事人的爸爸不是原住民，媽媽是原住民，當事人從父姓，本不能取得原住民身分，但因父母離異並由原住民媽媽單獨監護，在110年1月27日前，有此狀況的當事人無須改姓，即可依法取得原住民身分。」換言之，「從非原住民父或母之姓，但由具原住民身分之父或母單獨監護而取得原住民身分」者，其本人及已取得原住民身分的子女，若未在期限前辦理姓名登記，也將喪失身分。

原民會表示，有這類狀況的族人若想繼續維持原住民身分，可以在明年1月5日前，到戶政事務所申請取用或並列原住民族傳統名字，或是改從具原住民身分之父或母之姓；族人若選擇取用或並列原住民族傳統名字，其已取得原住民身分之子女，也須取用或並列原住民族傳統名字，才能繼續維持原住民身分。

原民會指出，若超過期限，戶政事務所在廢止原住民身分前，依法應先通知族人陳述意見，族人屆時仍有機會再去申請。但原民會強調，原住民身分登記被廢止，即便依法可再申請取得身分，但相關權益仍可能因此受到影響，所以建議族人務必在期限前完成登記。

原民會最後表示，族人如有疑問，可就近洽詢戶政事務所，或電洽該會業務單位(電話：02-8995-3456分機3690)詢問。



