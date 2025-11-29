原住民網紅哽咽喊「我是祖國的孩子」！台網轟：賣國賊

娛樂中心／楊佩怡報導

近日網紅「館長」陳之漢多次公開支持中國，並在直播中表態自己是中國人、兩岸一家親等字句，引發網友們關注。沒想到日前網路上又出現一名自稱是「台灣賽德克族」的女網紅，在社群上大力推崇中國的好，甚至多次拍影片喊「灣灣回家吧」、「我們都是祖國的孩子」等，引發台灣熱議。





自稱賽德克族的女網紅在小紅書上，不斷拍影片宣揚中國的好。（圖／翻攝自小紅書＠台灣黑糖糕好甜啊）

近日中國小紅書上出現一名自稱是台灣賽德克族的女網紅，時常在社群上拍片呼籲台灣人「回歸祖國」，她不僅在影片中激動落淚喊：「灣灣回家吧，全國各地文旅在跟台灣家人招手回家看看，祖國現在強大了，我都回來了就等你⋯⋯」；甚至還拍片提到「賽德克·巴萊」這部電影，將於12月12日在中國上映，她表示：「希望更多大陸的朋友也能知道，台灣在1930年同樣共同對抗侵略者抗日的歷史」。

自稱是賽德克族的女網紅（右圖）竟稱自己是「土著」。（圖／翻攝自小紅書＠麥狗886）

此外，她與另一名也是台灣的網紅「麥狗886」去四川參加兩岸交流活動，當麥狗886說道：「台灣得原住民就是高山族」時，賽德克族網紅竟脫口稱「我們是土著」。相關影片在Threads上瘋傳，台網傻眼怒轟「我第一次看到有人形容自己的族群叫土著、高山族」、「不知道原住民看了以後有什麼感想」、「妳爺爺爬出來了」、「祖墳都冒黑煙了，去你X的賣國賊」、「我也是賽德克你哪個部落的講出來丟臉一下」、「原來不用認祖靈地改認祖國了」、「太魯閣族的我都覺得你很骯髒」。

自稱是賽德克族的女網紅在中網上不斷呼籲台灣人「回歸祖國」，引發台網熱議。（圖／翻攝自小紅書＠台灣黑糖糕好甜啊）

不過也有網友認為該女網紅是「假扮」台灣賽德克族，為了製造話題吸流量，「還是她根本不是原住民？然後隨便亂稱自己是哪一個族群的？？」、「她一定是假扮原住民的中國人」、「他們兩個都是中國演員吧，表演痕跡那麼重」、「影片甚至很卷，我們講族語也很卷，但是不一樣的卷」、「這口音不對吧」、「為什麼中共認為用一些網紅（假台灣人）講一些統戰言論來噁心台灣人」。

