原住民自製獵槍第一期種子教官培育結訓 61名學員獲資格

[Newtalk新聞] 原住民族委員會辦理的「原住民自製獵槍安全使用訓練種子教官培育」，已於日前結訓，共計61名參訓學員完成訓練並通過測驗，順利取得種子教官資格。未來原民會將持續培育自製獵槍安全使用訓練種子教官，並將於今（115）年度委託原住民族部落、團體或機關共同辦理安全使用訓練，以迅速增加訓練場次並擴大整體訓練量能。

原民會表示，原住民族各族之傳統狩獵文化內涵不盡相同，為使族人得以就近參與符合其族群文化脈絡之訓練，並順利取得原住民自製獵槍安全使用訓練合格證書，將規劃開設第二期種子教官培育課程，以滿足受委託辦理自製獵槍安全使用訓練之原住民族部落、團體或機關需求。

原民會表示，狩獵為原住民族運用自然資源的重要方式之一，係族人長久以來依循其傳統文化、規範與禁忌所從事之活動，亦為原住民形塑並認同其族群文化的重要基礎。過去狩獵文化多仰賴言傳身教延續，未來則期盼透過更為系統化之訓練與制度化機制加以傳承，使原住民族傳統狩獵文化得以永續發展。

