原住民衝COP30會場爆衝突！丟鼓棒砸傷維安

▲數十名原住民抗議人士試圖闖入COP30會場，與維安人員爆發衝突。（圖／路透社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 聯合國氣候變化大會COP30本月10日至21日在亞馬遜雨林邊緣的巴西貝倫（Belem）舉行。數十名原住民抗議者11日闖入會場，揮舞旗幟、標語，要求參與會議，與現場維安人員爆發衝突。

據路透社、美聯社報導，聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）近日在巴西亞馬遜地區城市貝倫舉行，來自世界各國的數千名代表參與會議。11日，有數十名原住民抗議者要求進入會場，抗議者揮舞旗幟表達土地權利訴求、高舉「我們的土地是非賣品」等標語，與現場維安人員發生衝突。

維安人員將抗議者推開，用桌子封鎖入口，還有目擊者看到一名維安人員摀著肚子，坐在輪椅上被迅速送走。另一名眼部上方受傷的維安人員表示，他被人群中扔出的一根沉重鼓棒（鼓錘）擊中頭部，維安也沒收好幾根又長又重的鼓棒。衝突發生後不久抗議者就散場，這些抗議者是數百名在會場附近遊行的示威者。

COP30會場內的維安由聯合國負責，周邊地區則是巴西有關當局負責。

巴西塔巴鳩斯河（Tapajos River）下游附近杜比南巴（Tupinamba）部落一位原住民領袖表示，他們對森林持續開發感到不滿，「我們不能吃鈔票，我們希望我們的土地免受農企業、石油勘探、非法採礦和非法伐木的侵害」。

原住民保護著世界上大部分的生物多樣性，並且是造成氣候變遷最小的群體之一，然而他們卻不成比例地受到氣候變遷造成的破壞的影響。氣候變化大會長期以來一直將原住民排除在外或將他們邊緣化。

本週早些時候，數十名原住民領袖乘船抵達，參加會談，並要求在森林管理方面擁有更多發言權。

巴西總統魯拉（ Luiz Inácio Lula da Silva）強調，原住民社區是今年COP30談判的關鍵參與者。部分原因是為了向擅長在地球荒野中永續生活的原住民群體致敬。

但與其他活動人士一樣，原住民群體通常不會被納入氣候談判，除非其成員作為國家代表團成員參與其中。巴西已將原住民群體納入談判，並敦促其他國家也這樣做。目前尚不清楚有多少國家已在貝倫將原住民群體納入談判。

▲兩名原住民活動家在COP30會場內。（圖／美聯社／達志影像）

