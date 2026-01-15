原住民警休假上山打獵 槍枝走火擊發打死同行友人 5

花蓮縣警局鳳林分局一名原住民籍警員卓金雄，今（15）日凌晨與2名友人相約前往山上打獵，但過程中，卓男的獵槍不慎槍枝走火，當場擊發打中同行的朱姓友人胸部，朱男中槍瞬間倒地沒有呼吸心跳，雖然緊急送醫搶救，但仍宣告不治。

檢警調查，卓男今日屬於勤餘時間，他與朱男等2名友人相約上山狩獵，結果到了零時30分左右，3人行經馬錫山環山道路途中，卓男與朱男下車上廁所，卓員當時將已上膛的獵槍就放在堤防邊；孰料獵槍不慎倒下突然走火，子彈就直接擊中朱男右胸，朱男瞬間倒地沒有生命跡象。卓男見狀雖緊急報案並撥打119，但朱男因傷勢嚴重，最後仍宣告不治。

鳳林分局也在案發後封鎖現場，並派員進行鑑識採證，同時查扣相關證物；經初步調查，卓男等3人共帶了2把獵槍，不過都未辦理登記。警方表示，對於此事造成傷亡深表遺憾，已成立專案小組全力調查，確保案件公正透明，務必釐清真相，也會對死者家屬關懷慰問。

