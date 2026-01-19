原住民身分恐中斷！4千人未辦登記 原民會：敦促族人辦理

立法院內政委員會今日邀請原民會報告業務概況。（摘自國會頻道）

在《原住民身分法》修法前取得原住民身分的部分民眾，在今年1月5日前未取用或並列原住民族傳統名字，或改從具原住民身分的父或母姓，將喪失原住民身分。原民會今日表示，至今有4000餘人未到戶政事務所辦理，面臨喪失身分風險，下月將再次通知當事人申辦。立委則擔憂，原住民身分中斷，將影響當事人考試加分、社福補助資格，要求原民會與內政部加強溝通，建立SOP加速通知、因應。

《原住民身分法》於民國110年修法後規範，非從原住民父或母姓，但因由原住民父親或母親單獨監護，而取得原住民身分的族人，今年1月5日前須取用或並列原住民族傳統名字，或從具原住民身分父或母姓，才可繼續保有原住民身分。

立法院內政委員會今日邀請原民會報告業務概況。

原民會主委曾智勇指出，約4000餘人未在期限內至戶政事務所申請，已通知當事人申辦，2月5日將再次敦促，而部分族人在國外或經常不在戶籍地，則會請公所協助催請，但即便喪失身分，依法仍可再申請取得身分。

民進黨立委黃捷表示，族人從喪失到恢復身分期間，若想考今年上半年的公務人員考試、升學考試，或申請原住民相關社福補助，恐影響加分、補助資格，對生活造成很大影響。

她也提到，去年有1名泰雅族人為新生兒取名，卻在戶政事務所辦理登記族名，遭承辦人員以「族名不在名譜上」、「不是泰雅族名字」為由刁難；還有1名賽德克族人辦理族名表列，承辦人卻拿著手冊稱沒有賽德克族的參考，質疑名字拼錯，希望原民會與內政部溝通，避免第一線人員刁難族人辦理族名表列。

民進黨立委張宏陸表示，這次申請取用、並列或改姓，就已有4000餘人未辦理，恐怕未來平埔原住民身分登記，也會面臨同樣問題，人數更多，狀況也更複雜，要求在半年內與內政部建立SOP及範本因應；曾智勇則允諾辦理，並表示，未來會透過審議委員會、宣傳等方式提醒平埔原住民在期限內辦理登記。

