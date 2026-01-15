原住民開心男團成軍10年 吳宗憲幽默幫命名「杜過難關」

由杜家慶、杜紹穎組成的原住民開心男團「黑旋風」，推出全新創作專輯《Just 杜 it》。（圖／壹貳叁玖娛樂有限公司提供）

成軍超過10年，由杜家慶、杜紹穎組成的原住民開心男團「黑旋風」，推出全新創作專輯《Just 杜 it》，日前在鹿馬岸南島人文主題餐廳舉辦發表會，綜藝天王吳宗憲特別以影片為黑旋風加油打氣。原來《Just 杜 it》的名稱正源自綜藝天王吳宗憲的幽默靈感，他曾笑稱專輯名稱可以叫「杜男兄弟」或「杜過難關」，讓黑旋風自嘲「怎麼越聽越可憐」。最終兩人結合共同姓氏「杜」，誕生出《Just 杜 it》，象徵一張真正從自己出發、勇敢行動的作品。

《Just 杜 it》是一張關於「開始」的專輯，記錄黑旋風10年來在演藝圈打拚的成長、掙扎與選擇。其中歌曲〈KAMA 父親〉被形容為「寫給爸爸的一封信」，在錄製過程中，杜家慶數度情緒潰堤，一度因落淚而中斷錄音。歌曲開頭特別收錄父親多年前演奏的口琴片段，巧合的是旋律調性與節拍竟與歌曲完全契合，讓他感嘆彷彿一切早已命中注定。

而杜紹穎在本張專輯中全程擔任爵士鼓演奏。出道以來多以手鼓（金盃鼓）為主的他，為了這次錄音重新拾起多年未碰的鼓棒，錄音前一度壓力大到想放棄，所幸最終成品獲得樂手老師一致肯定，也成為他音樂歷程中重要的突破。

黑旋風表示，《Just 杜 it》不只是一張專輯，更是一段關於勇敢出發、持續前行的音樂紀錄，獻給每一位正在努力生活的人，「人生是一場遊戲，不要想太多，做就對了，123加油。」

