原住民闖COP30抗議爆衝突 巴西辦峰會砍雨林造路

在巴西舉行的COP30氣候峰會，今天出現混亂場面。有原住民團體硬闖會場抗議，與維安人員爆發肢體衝突。另外TVBS採訪團隊發現，巴西選在雨林入口辦峰會，不但飯店價格貴得嚇人，還為了接待貴賓，大砍雨林造路。

COP30會場遭到抗議團體闖入，與保全發生拉扯。（圖／達志影像美聯社）

巴西COP30氣候峰會現場爆發混亂，原住民團體為抗議環境破壞硬闖會場，與維安人員發生肢體衝突，造成保全人員受傷。同時，TVBS採訪團隊發現主辦方為接待貴賓砍伐雨林建路，而當地飯店每晚房價高達台幣2至10萬元，讓許多島國代表難以負擔。此外，美國白宮未派代表出席，加州州長紐森則親自與會並批評美國在綠能議題上的消極態度。

在巴西貝倫舉行的COP30氣候峰會會場，原住民團體闖入抗議，與保全人員發生激烈推擠。杜比南巴部落原住民領袖表示，他們不要為了金錢破壞環境，只希望領土保持自由，但石油勘探、礦產勘探以及伐木活動仍在繼續。衝突中有保全人員受傷被緊急送醫，主辦單位立即增派人手，確保來自世界各國數千名代表的安全。

工作人員不斷請抗議者後退，而場外民眾則持續喊著口號。這些抗議者來自貝倫當地，原本只是在場外遊行表達訴求，約有數百人參與，最後數十名原住民試圖硬闖會場，才引發與保全人員的拉扯。抗議團體強調他們不會沉默。這次峰會場邊的抗議活動，有些是針對與會代表的無作為，也有部分是針對峰會本身的批評。

TVBS特派記者許岱軒發現，巴西政府為了方便賓客出入，砍伐了大量雨林，興建了一條名為「自由大道」的高速公路。開發與保育的議題在巴西國內仍然存在爭議。另外，島國代表也抱怨當地飯店費用過高，每晚台幣2至3萬元，甚至高達10萬元，讓他們難以負擔。

加州州長紐森表示，美國在綠能問題上非常愚蠢，但加州並非如此。此次美國白宮沒有派代表參加峰會，但加州州長親自前往，並隔空批評川普。同時，有環保人士在會場放置空椅，諷刺美國在解決氣候危機中的缺席態度。

