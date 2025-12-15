原住民音樂節竟淪為「毒品趴」？警方查獲多樁案件 原民會回應了

即時中心／高睿鴻報導

台灣是多元文化國家，尊重並包容各族群的活動，最近卻驚傳，在台東森林公園盛大舉辦的「PASIWALI原住民族國際音樂節」，竟出現毒品入侵、以及毒駕案件。昨（14）日有媒體披露，音樂節首日，台東警察分局就查獲兩樁二級毒品案件、3人涉嫌毒駕，均已依法查辦。但面對外界質疑，音樂節淪為毒品及犯罪溫床，原住民族委員會（下稱原民會）親上火線回應，上述情事並非發生於音樂節會場內，嚴正呼籲社會大眾了解事實。

據悉，這場音樂節效果奇佳，共吸納7萬以上國內外歌迷同歡，但卻傳出插曲；台東警察分局指出，為控管場內秩序、防堵毒品滲入，增派警力查緝相關案件，結果首日就查到毒品案2件、毒品通緝犯1名、酒後駕車5件、毒駕3件、受理民眾遺失物15件。外界因此猛烈批評，音樂節活動再次淪為犯罪、毒品流通溫床，甚至誣指相關活動為「毒趴」。

然而，原民會澄清，相關毒品及毒駕案件，均為警方於音樂節「周邊」巡查時，依法查獲非法情事，並非發生於「音樂節會場內」。原民會也強調，毒品零容忍，感謝警方持續協助嚴正執法，並同時確保音樂節安全無虞，持續推廣文化盛會。

原民會另說明，PASIWALI原住民族國際音樂節自創辦以來，始終秉持「文化交流、音樂人才培育、產業發展並活絡地方觀光」的核心精神，致力於打造多元友善且安心的音樂盛會。原民會表示，今（2025）年活動現場秩序穩定，氛圍熱烈，充分展現國際原住民族文化的多元魅力。

為確保活動安全，原民會提到，近日與地方政府及警方密切合作，事前即召開相關會議、規劃完整的安全維護措施，並於會場內外，加強巡邏與交通疏導。故原民會指出，最近查獲的毒品與毒駕案，正是警方積極執法、維護公共安全的成果，顯示政府對「毒品零容忍」的堅定立場。

因此，原民會嚴正呼籲社會大眾了解事實，勿將個別案件與音樂節本身混為一談，傷害所有參與音樂節的國內外音樂人；以及舞（樂）團為音樂創作及文化傳承投入的努力。原民會重申，PASIWALI音樂節會場內，並無毒品事件發生，原民會未來將持續與台東縣政府協力，讓活動在安全健康的環境中進行。

