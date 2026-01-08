原住民「移轉投票」入法 陳英鈐示警：秘密投票恐失守、選務出錯風險增

〔記者李文馨／台北報導〕立法院會去年底三讀通過「公職選罷法修正案」，將原住民立委補選機制比照一般區域立委辦理，只要所遺任期超過一年，出缺即補選，同時增訂原民選區的移轉投票機制。前中選會主委、中央大學法律與政府研究所教授陳英鈐接受本報訪問時示警，此次不在籍投票修法不僅大幅增加選務出錯風險，且可能根本無法保障原住民的秘密投票的權益。

根據國民黨團版本三讀通過的條文規定，為保障原住民秘密投票權益，選舉委員會應單獨設置投票所，或於區域選舉投票所內辦理各種公職人員選舉投票，不受第17條第1項應在戶籍地投票之限制。內政部認為，社會對於如何實施選舉不在籍投票，並不具充分共識，亦有諸多爭議，本次修法單獨使原住民選舉人得不受在戶籍地投票限制，有公平性問題。

陳英鈐受訪表示，此次修法要求選委會在每個投開票所設置原住民投票箱，或讓原住民可以在任一地點投票，這在選務上會造成極大困擾。全國投開票所數量龐大且持續增加，原住民分布於全國各地，現在立法院又推動公投綁大選、再加上移轉投票，將使基層選務人員承受極大壓力，選務出錯的風險勢必提高。

陳英鈐進一步指出，原住民選民分散於全國各個選區，比例被稀釋後，秘密投票權反而更難以保障。若某個離島僅有一名原住民申請移轉投票，該地就須為其單獨設置投票點，開票結果等同於直接揭露其投票意向，實質上無法確保秘密投票。他說，這種情形未來可能遍佈全台，秘密投票遭侵害的情況，反而可能比修法前更加嚴重。

針對原住民立委出缺即補選的修法內容，陳英鈐表示，原民立委與區域立委制度本質不同，區域立委採單一選區制，而原住民立委則為複數選區制，原住民選民依「山地」或「平地」身分，在各自選區投票，全國票數加總後，得票最高的前三名當選。現行制度原本規定缺額超過2分之1才補選，修法後改為缺一席即補選，等同將「3選3」改為「1席補選」，補選性質轉為單一選區。

他以2026年地方選舉為例，若民進黨籍原住民立委陳瑩在明年選舉成功當選台東縣長，該平地原住民立委席次即須補選；在僅需補選一席的情況下，選舉結果將牽涉原住民的選民結構，導致同樣一票在正常選舉以及補選中的價值落差大，違反一人一票、票票等值的精神。

