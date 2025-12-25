原來不是為了行憲？呂捷揭「這天」真相：竟是為了「配合美國爸爸」

實習記者藍子瑄／綜合報導

補教名師呂捷發文解析行憲紀念日由來，並指出12月25日其實是在過「聖誕節」。（示意圖／PIXABAY）

每年12月25日，你過的是行憲紀念日，還是聖誕節？補教名師呂捷指出，所謂的「行憲紀念日」，從歷史脈絡來看其實充滿矛盾，甚至直指「根本沒有真正行憲過」，貼文一出立刻引發網友討論。

呂捷在臉書粉專「呂捷歷史-朕即天下」 發文指出，中華民國憲法是在民國36年12月25日正式實施。然而，憲法上路不到半年，政府就在民國37年5月10日公布並實施《動員戡亂時期臨時條款》，直接凍結憲法部分條文，包括總統原本只能連任一次的限制，也因此讓蔣介石得以連任五屆總統。

廣告 廣告

呂捷點出，既然憲法實施不久就遭到凍結，那「行憲紀念日」究竟從何而來？他指出，1963年行政院依內政部提案，將12月25日訂為國定假日，命名為「行憲紀念日」，並放假一天。但問題在於，當時正值戒嚴與動員戡亂時期高峰，憲法早已名存實亡，「哪來的行憲可以紀念？」

對於設立行憲紀念日的真正原因，呂捷直言「其實是因為美國」。他說明，當年許多美國人、尤其是駐台美軍在台工作，對美國而言，從聖誕節到新年是一年中最重要的節慶假期，類似台灣的春節連假。

而為了配合美國人的節慶文化，政府因此另行訂定「行憲紀念日」，作為12月25日的國定假日。因此從歷史角度來看，「其實沒有什麼行憲紀念日，12月25日就是聖誕節。」

貼文一出，引來不少網友留言，「長知識了」、「我回頭更正跟小孩說的那一套…」、「聖誕節就是聖誕節，行憲那是括弧，重點是能放假」、「反正有放假就是了」、「在台灣會說聖誕節快樂，但是很少(幾乎沒有)聽到行憲紀念日快樂」。

更多三立新聞網報導

國營「2類員工」福利升級！8千職福金、3倍夜班費 明年還放「生日假」

北捷事件警被噴「作秀」！值勤竟收到高中生1驚喜 警喊：那就把秀做大

跨年完沒地方去？全台1月「限定玩法」曝光 溫泉、賞燈懶人包

旅日族注意！「1神卡」明年起掰了 國內信用卡又少一張 背後原因曝光

