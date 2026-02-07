原來他還活著！烏克蘭軍人遭誤傳陣亡、母親接到報平安電話喜極而泣

俄羅斯和烏克蘭2月5日換俘，圖為獲釋的烏克蘭戰俘拿著空降突擊軍旗合影。路透社



烏克蘭軍人達列茨基（Nazar Daletskyi）的家人曾相信，他已經在俄烏戰爭中陣亡，他們在2023年於烏克蘭西部一個小鎮的墓園埋葬了他的遺體。

但達列茨基還活著！他本週稍早打電話給母親，雖然聲音聽起來虛弱疲憊，但他確實還活著。

英國廣播公司（BBC）報導，俄烏5日舉行睽違4個月的換俘，達列茨基在這波換俘中獲釋。

達列茨基的母親納塔莉亞說：「我的情緒非常激動。」她仍處於震驚之中。這家人在接到第一通電話時的喜悅被影片記錄下來。

納塔莉亞詢問她的兒子是否健康無傷，「你的手臂、腿，一切都還在嗎？我的寶貝，我等了你這麼久。」

在電話背景聲中，可以聽到達列茨基的表親羅克索拉娜喜極而泣地尖叫跳躍。

納塔莉亞說：「這感覺太奇怪了，因為我的兒子原本已經死了，我埋葬了他，但現在卻聽到他的聲音。你能想像一個母親的情緒嗎？幸福，巨大的幸福。我無法止住淚水。」

達列茨基「從墳墓歸來」的故事相當離奇，尤其是在一個處於戰爭中、好消息極其珍貴的國家。

俄羅斯2022年2月24日對烏克蘭發動全面入侵，當時42歲的達列茨基立刻重返前線。他曾在2014年參戰，因此經驗豐富。他的表親告訴BBC：「他沒有任何遲疑，立刻就去了。」

但在同年5月，達列茨基在行動中失蹤。

隨後他的母親接到一名說俄語的男子來電，對方稱達列茨基已被俘虜，但「一切都會沒事」。

那個神祕的聲音沒有說明達列茨基在哪裡、被誰俘虜或他是否受傷，家人不知道該不該相信電話中的人，而且他們沒有收到任何官方消息。

直到一年後，納塔莉亞接到通知，對方稱利用她提供的DNA樣本，在烏克蘭東南部的一處停屍間確認一具遺體的身分。

羅克索拉娜解釋：「那具遺體被嚴重燒毀。他們在一輛燒焦的巴士上發現了幾具遺體。當他們查看失蹤士兵名單時，人數吻合，他們認定那具遺體就是達列茨基。」

於是家人領回遺體，舉行葬禮並哀悼達列茨基的離世。

去年9月，達列茨基遭遇最大的震撼。一名剛被俄羅斯釋放的士兵打來電話，告訴他們達列茨基還活著，他在監獄裡見過他。

羅克索拉娜回憶當時的感受：「我們震驚不已，這太難以置信了。但這個人何必要說這個謊？」

儘管如此，在沒跟達列茨基說到話或見到他之前，家人仍無法確定真實性。

接著在本週，達列茨基打來了電話，他已回到烏克蘭土地上。

達列茨基失蹤了三年又九個月，他回來了。

在等待盛大團聚的同時，家人一直試圖從社群媒體上刪除關於達列茨基葬禮的資料，以免讓他難過。他們還必須將他的照片從村子裡悼念陣亡英雄的展示牆上撤下來。

目前正在進行調查，以了解為何會發生如此令人痛苦的錯誤。

但目前這家人有其他需要關注的事。達列茨基的母親正在準備所有他最愛的家常菜，等他康復一些並準備好回家時可以享用。

羅克索拉娜說：「我只希望，其他家庭也能像我們一樣有更多正面的結果，能接到電話並讓親人回家。」

根據官方紀錄，約70,000人失蹤，大多數是據信是士兵。有些人可能已在戰場上犧牲，遺體無法尋回。

但也有許多人被俘虜，對於他們的家人來說，達列茨基的故事將是一線希望。

納塔莉亞說：「我希望所有的女性、母親、孩子都能接到像我們這樣的電話，以及這種幸福。我現在就是等著我的兒子，我要緊緊地擁抱他。我非常愛他。」

