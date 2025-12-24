原來台語這麼好玩！ 閱讀、表演一起來 中市圖讓台語成為日常

【記者羅伯特/臺中報導】臺中市政府響應文化部國家語言政策，推動「做伙 kóng Tâi-gí」──臺中市培育台語家庭計畫。自114年初啟動以來，已辦理超過450場推廣活動，母語如一陣溫暖的風，吹進社區、走進圖書館，也重新回到家庭日常。台語不再只是長輩的記憶，而成為全家一起學、一起玩的共同語言。

圖說: 歡迎民眾一起「做伙講台語」

文化局表示，語言不只是溝通工具，更承載文化的根。面對年輕世代使用母語人口逐年下降，期盼找回那份屬於「厝內（家裡）」的聲音，讓台語不只存在課本裡，也自然出現在餐桌邊、散步時、睡前聊天的片刻，「做伙講台語」正是最生活化、也最溫暖的開始。

廣告 廣告

計畫結合市立圖書館閱讀推廣能量，串聯全市各分館，推出說故事、意識培力課程、講座，以及戶外走讀、營隊、工作坊、市集等多元活動，累計已辦理超過450場。許多家長驚喜發現，原本害羞不敢開口的孩子，在遊戲引導、邊玩邊學的過程中，為了完成「超市購物」、「禮貌互動」等任務，逐漸自然而然地用台語表達，母語傳承的生命力也悄悄萌芽。

圖說: 中市圖辦理台味市集邀請市民一同註冊加入台語家庭的行列

這份文化傳承的感動，也延伸到舞台之上。市立圖書館志工劇團改編繪本《藏在土裡的故事》，以惠來遺址為主題，日前於文化新地標「臺中綠美圖」精彩演出。志工們以生動、貼近生活的台語，帶領大小朋友穿越時空，在聽故事的同時，也將臺中的土地記憶深深刻進心中。

除了實體活動，線上推廣同樣精彩。透過「30天台語任務挑戰」、「語言任務牆」、「線上隨堂考」等數位活動，將母語學習延伸至日常生活。不少家庭記錄下孩子說出第一句流利台語的珍貴時刻，並在線上分享這些充滿成就感的語音片段，讓學習母語成為全家共同完成的美好回憶。

圖說: 中市圖辦理台味市集邀請民眾一起觀賞有趣的台語故事劇

中市圖說明，母語復振是一場溫柔而持續的長跑，期待更多家庭一同加入。如果您也想聽見孩子用最道地的語調，說出對生活的細膩觀察，誠摯邀請一起「做伙講台語」。更多活動資訊，請持續關注文化部台語家庭資訊網站及中市圖官網（https://gov.tw/wkp），讓母語在生活中繼續發聲。