原來喝熱牛奶真的助眠！醫師：規律喝，每晚多睡40分鐘

乳製品中的色胺酸、褪黑激素、乳蛋白胜肽，能降低神經興奮感，達到助眠效果。

你可能有聽過：「睡前喝杯熱牛奶，能幫助睡眠。」現在醫學研究證實，這可不是偏方。基因醫師張家銘指出，乳製品含有色胺酸、褪黑激素、乳蛋白胜肽，以及發酵乳中常見的益生菌，能促進大腦釋放γ-胺基丁酸（GABA），降低神經系統興奮度，幫助身體進入「安心模式」，讓睡眠自然發生。

現代生活節奏快、壓力大，我們的身體常處於全天候緊繃狀態，累了一整天卻仍無法入睡。張家銘醫師提到，失眠的關鍵不是不累，而是身體不敢睡，因為沒有感受到安全感。

廣告 廣告

乳製品就像一個溫柔的信號，提醒身體「現在可以休息了」，幫助腸腦軸運作順暢，睡眠品質自然提升。一篇發表在期刊《Cureus》的系統性回顧與統合分析研究顯示，規律攝取乳製品的人，每晚平均多睡40分鐘，夜間醒來的次數也減少了。

單靠喝牛奶還不夠，更重要的是建立「睡前安心儀式」。張醫師建議，晚上9點半左右，先把燈光調暗、手機收起，放些舒緩音樂或做幾次深呼吸，再喝一杯溫的發酵乳或乳蛋白飲品。如果乳糖不耐，也可選無乳糖或植物性發酵乳。這個小儀式能讓副交感神經接管身體，慢慢進入修復節奏。

每天一點點改變，一杯溫熱牛奶、一段放鬆時間，讓身體重新感受到「安全」，睡眠就會自然發生。



回到原文

更多鏡報報導

冰箱熟食加熱不夠易染李斯特菌！孕婦恐流產還有致命危險

羊肉爐、薑母鴨不是人人能吃！中醫揭「這類人」吃了反而上火失眠

10分鐘不滑手機就焦慮？醫師教你4招數位排毒改善睡眠和專注力