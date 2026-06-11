原來失去一個人是日常…尹衍樑千金再發文思父 親曝未來規劃：不是停下來是沉澱

尹衍樑5月26日辭世。（本刊資料照）

潤泰集團總裁尹衍樑於5月26日凌晨逝世，千金尹崇恩今（11）日再發文說，「原來失去一個人，不是某一天的事，而是往後每一天的日常」，另外，她也透露未來規劃，「接下來的一年，我會把更多時間留給家人，也留給自己」。

尹崇恩今天發文說，最近，一個人去看海，看著淡水河發呆，「原來失去一個人，不是某一天的事，而是往後每一天的日常」。她感嘆，想分享一件事的時候，甚至只是看見某個熟悉的畫面，都會想起那位始終把家人與責任放在心上的人，「而從那一天開始，我們也慢慢從被照顧的人，成為照顧別人的人，成為別人的依靠」。

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「人生彷彿被按下了慢速播放鍵」，尹崇恩說，看著河水流動、潮汐往返，才慢慢明白，離別不是遺忘，而是學習帶著思念繼續前行；不是停留在失去，而是在失去之後，依然選擇好好生活。

關於未來的規劃，尹崇恩說，接下來的一年，會把更多時間留給家人，也留給自己。必要的工作與行程仍會繼續，但是想暫時減少公開活動與聚會，好好整理心情，也陪伴家人走過這段人生重要的旅程。

「這段時間，我常常想起爸爸的一生」，尹崇恩說，他教會自己的，從來不只是努力工作，而是責任；不只是追求成就，而是懂得承擔，「所以這一年，對我而言不是停下來，而是沉澱；不是退後，而是為了走得更穩、更遠，未來的日子裡，我會帶著爸爸留給我的愛、信念與勇氣，繼續向前，因為我知道，那也是他最希望看見的模樣」。

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