原來女神也追星！謝欣穎自曝「男神是它？」親授羽絨外套挑選3祕訣、不厚重也能超保暖

（圖／品牌提供）

女神謝欣穎來了，這次現身Discovery Expedition新光三越中港店活動，一身兼具都市俐落感與戶外機能感的秋冬造型，率性女神風範展現機能時尚魅力，成為全場焦點，現場閃光燈不斷，氣勢十足。

女神出動！謝欣穎穿出「科技系時尚」新公式

謝欣穎一身輕盈俐落的Kelly短版高領羽絨外套，不僅展現她一貫的時髦感，也完美示範了都市女孩的秋冬穿搭範本。她笑著表示：「我平常很少嘗試短版羽絨外套，因為會擔心保暖度不夠，也怕穿起來不夠時尚。但Discovery Expedition這件讓我完全改觀！不僅非常保暖，設計也相當精緻，讓我冬天不用再層層疊穿。無論是日常外出或拍戲工作，都非常實穿。」

（圖／品牌提供）





她坦言：「我其實是因為偶像孔劉開始注意到 Discovery！」原來這位女神也有追星的一面，當年品牌代言人孔劉就是她心中的「男神代表」。後來她發現這個品牌在韓國超火，深受年輕人喜愛，如今親自演繹也覺得實穿又好看。

（圖／品牌提供）





謝欣穎表示自己平常拍戲、出門溜狗都愛穿機能服，「我超怕衣服厚重！」她分享：「這件Kelly短版高領羽絨外套很輕盈，裡面只要搭一件薄衣服就夠保暖。」她也不藏私分享挑選羽絨服的秘訣—除了防風防水、蓄熱功能外，版型一定要俐落，這樣不只保暖，也能兼顧時尚感。

（圖／品牌提供）





談到心頭好，她笑說今天最想打包回家的還有這件HAYNEY羽絨短版外套，她也真心分享：「一進店就被吸引住！它不僅具有防潑水、防風與蓄熱的機能特性，布料表面的光澤感更是讓人一穿上就自帶光芒。我已經迫不及待想要穿著它出門遛狗了！」

（圖／品牌提供）





至於聖誕節計畫？她甜笑表示：「聖誕節希望能放假，帶狗狗出門感受節日氣氛，之後想來一趟一人一狗的露營！」女神式生活哲學簡單又療癒，用最舒服的方式迎接這個科技感滿滿又溫度十足的秋冬。

全台第三家專賣店、正式進駐新光三越台中中港店

身為韓國國民必備的戶外與生活機能品牌，Discovery Expedition於去年底首度登陸台灣，並在2025年十月正式進駐新光三越台中中港店，成為進軍中南部市場的重要里程碑。

（圖／品牌提供）





歷年代言人更是眾星雲集，包括超人氣演員孔劉與金高銀，2024年更由大勢演員邊佑錫與新生代女星高允貞接棒，今年再邀請中國演員檀健次加入Discovery Expedition的名人堂中，傳達的「專業×時尚」的品味形象！

（圖／品牌提供）





除明星助陣加持外，此次發表的2025全新秋冬系列 以「Tech for Lifestyle」為核心精神，結合科技與生活美學，打造兼具機能與時尚的高質感日常穿搭。

而Discovery Expedition中南部首間專櫃的空間設計亦別出心裁，將都市科技與自然探索的靈感融合，詮釋品牌所推崇的「Active Wellness Lifestyle」平衡哲學。整體空間以冷灰與岩石白為主調，搭配金屬結構與自然紋理，營造出兼具機能與舒適的氛圍，充分展現品牌自信、健康、動感的生活態度。

（圖／品牌提供）





