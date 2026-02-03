原來姐弟芥蒂是真的？ 謝典林爆：謝家承諾國民黨不選彰化縣長

針對姊姊謝衣鳳爭取國民黨彰化縣長提名，謝衣鳳弟弟彰化縣議長謝典林爆料謝家已向國民黨承諾不參選縣長。 圖：擷取自謝典林臉書（資料照）

[Newtalk新聞] 彰化縣長選舉將在年底登場，民進黨已徵召立委陳素月代表參選；國民黨立委謝衣鳳則持續爭取黨內提名。不過，近日謝衣鳳胞弟，也是彰化縣議會議長謝典林開箱自家在溪州「豪宅」引發爭議，甚至被外界臆測此舉是要斷謝衣鳳參選縣長之路。對此，謝典林昨（2）日受訪強調，自己沒有要斷姊姊參選縣長之路。不過，他卻爆料，謝家已向國民黨承諾，不派人參選縣長，再次引發熱議。

謝典林昨日帶媒體再度開箱自家在溪州豪宅。針對外界臆測，謝典林開箱豪宅是要斷送姊姊選縣長之路。謝典林表示，開箱豪宅一事早就安排好了，而姊姊宣布參選縣長屬於「突發狀況」，並強調自己開箱並不是要斷姊姊選縣長之路。不過，他也話鋒一轉爆料，表示謝家已向國民黨承諾不選縣長。

「爸媽並未支持姊姊的決定。」謝典林表示，姊姊謝衣鳳自行宣布爭取黨內彰化縣長提名一事，若爸媽支持她的決定，就會站在背後支持幫謝衣鳳，或者在謝衣鳳宣布參選時，邀請各界人士一起站台，但都沒有。而姊姊自行宣布參選一事，「就已經說明很多事情」，都是謝衣鳯突發宣布參選才會造成現在僵持不下的局面。

針對謝典林發言，謝衣鳳透過助理表示，為了避免她的講話會影響家人感情，針對此事不再發言。

