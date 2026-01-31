原來小時候看電視刷牙被罵錯！ 醫親揭「吐掉不漱口法」：讓泡泡多留10分鐘

有牙醫建議，刷完牙別急著漱口，讓泡泡在嘴裡多留10分鐘，比較能防止蛀牙，圖為示意圖。（翻攝自PhotoAC圖庫）

一般人刷牙就會馬上漱口，不過，牙醫師吳孟樺在社群平台分享表示，建議用含氟牙膏刷完後，吐掉多餘的泡沫，將口中殘留的泡沫含著約10分鐘，才以清水漱口。一票網友驚覺，原來過去都刷錯了；也有網友提到，小時候都邊看電視邊刷牙，泡沫留在嘴巴太久，還被媽媽罵，吳孟樺笑著回覆：「殊不知是正確的」。

牙醫師吳孟樺日前在Threads發文，提到自己「21年沒蛀牙人的秘密」，就是刷完牙不要漱口。她也分享「吐掉不漱口法」（Spit and no rinse method），就是用含氟牙膏刷完牙後，先吐掉多餘的泡沫，但不要馬上用清水漱口。她提到，把牙膏含在嘴裡10分鐘，讓牙齒表面珐瑯質吸收牙膏裡面的氟，等時間到再用清水漱口。

貼文一出，許多網友才警覺過去用錯方法，「原來我刷錯29年了，但牙齒狀況還可以，蛀牙2顆都已經填補起來了」、「原來如此，學到了」、「刷牙竟然要這樣刷」；還有網友指出，小時候都邊看電視邊刷牙，「泡泡留在嘴巴很久，每次都被我媽罵。」吳孟樺給了幾個微笑表情符號，並回覆表示：「殊不知是正確的」。

此外，也有網友提到，先生是美國人，老外刷牙也沒有馬上漱口，「女兒在家刷牙時，會先喝水、漱口再刷牙，刷完牙就不再漱口；但在學校就會配合老師教的，刷完牙馬上漱口。」

至於，漱口水和牙膏該怎麼選擇？吳孟樺建議，漱口水只要「不含酒精，有含氟」都可以，但盡量選P H值高一點，溫和一點的漱口水；牙膏一定要用含氟才有效。

