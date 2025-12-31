原來廚房也是結界？國美館沉浸式展演走進女性日常宇宙
記者/李明真報導
國立臺灣美術館U-108 SPACE即日起至明（2026）年3月1日推出沉浸式互動展演「結界—灶跤（Tsàu-Kha）」，27日舉行開幕式，由國美館長陳貺怡主持，藝術家張晏慈、范佐伊；工研院服務系統科技中心經理施香蘭及國立中央大學通識教育中心教授王俐容等出席。自12月30日起展出互動式展覽，結合新媒體科技、互動機制與表演藝術，讓觀眾從沉浸式的觀展體驗當中，進入廚房這個女性日常生活的核心空間，並延伸探問母女關係的情感連結。
國美館長陳貺怡表示，U-108 SPACE是一個沉浸式體驗空間，提供藝術家進行實驗性的創作與融合新技術的平臺。不僅鼓勵藝術家跨界合作，還希望打破傳統媒材的限制，讓觀眾產生截然不同的體驗。陳貺怡提到，此次作品主題「結界—灶跤」與女性、母親角色有關，「作為一位擁有約30年資歷的主婦，我對灶跤（廚房）這個空間有深刻的感受。」陳貺怡指出，這件作品技術上結合AI影像生成、即時文字辨識與環繞聲響系統，以及觀眾透過書寫參與創作。作品中的「結界」概念，透過先進技術構建，將創造一種神秘且具沉浸感的空間，帶領觀眾走進一個不一樣的視覺與聽覺世界，讓人充滿好奇與期待。
藝術家張晏慈表示，「灶跤」（廚房）這個看似平凡、熟悉的空間，對女性而言充滿了複雜的情感和象徵意涵。她認為「灶跤」既是女性能夠自我掌控的領域，也是她們往往在其中為他人服務、為家庭付出的場所。儘管一開始擔心落入女性主義的刻板印象，但在與另一位藝術家佐伊深入探討後，發現廚房背後隱藏著對母親、家庭的深愛與束縛。
藝術家范佐伊提到，藝術不僅是兩個簡單的字，它包含了無數不同的小世界。在這個作品中，藝術成功融合了互動裝置、舞臺劇表演和展覽場地等多個元素。她特別感謝所有參與其中的製作夥伴們，並強調藝術的核心是觸動觀眾心靈，雖然每個人對藝術的理解各有不同，「我覺得我們更像是一個空間，想要讓大家能夠在裡面看到你們自己。」
「結界—灶跤（Tsàu-Kha）」以臺灣傳統廚房—「灶跤」作為創作起點，探討女性在日常空間中的自主性與矛盾處境。廚房看似是女性熟悉且能夠掌控的場域，卻往往承載著為他人服務與付出的角色期待。作品透過重新詮釋東亞民間信仰中的灶神意象，將原本為男性的神祇轉化為女性形象，象徵母親在家庭中兼具守護與監控角色的雙重身分，呈現母女關係中深愛與束縛交織的情感狀態。
作品運用U-108 SPACE的空間特性，營造出象徵心理與情感狀態的「結界」體驗。聲音在場域中由遠而近流動，文字與影像於空間中浮動與轉換，引導觀眾進入多層次的敘事結構，連結觀眾的情感與文化經驗，帶來對家庭與自我的重新省思。
「結界—灶跤（Tsàu-Kha）」是一件跨國合製的互動新媒體展演作品，由臺灣新媒體藝術家張晏慈與新加坡旅法藝術家范佐伊共同擔任概念主創，分別負責聲音與影像設計，並攜手製作團隊共同完成。團隊成員包含執行統籌陳美璇、音響工程師陳致霖、互動程式與影像工程團隊有日互動、舞台監督程楚心，以及音樂劇工作者王悅甄，整合多元專業，發展出兼具科技性與情感深度的展演形式。
進入展場前，觀眾可依循藝術家的提問，書寫關於生活、家庭與廚房的文字記憶。這些內容將透過即時文字辨識與AI影像生成系統，轉化為作品中的聲音與影像，形成一個個獨特的「結界」。每一次參與皆因書寫內容而有所不同，觀眾也因此成為作品敘事的一部分，展現個人經驗與集體情感之間的連結。
「結界—灶跤（Tsàu-Kha）」即日起於國立臺灣美術館U-108 SPACE展出，誠摯邀請觀眾於展期間蒞臨參觀，透過書寫與感知，重新思考日常空間所承載的家庭記憶與情感經驗。
