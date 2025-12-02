原來是內鬼！個資外洩查陸籍前員工 「酷澎」股價暴跌

南韓電商酷澎爆出個資外洩爭議。（示意圖／shutterstock達志影像）

南韓電商「酷澎」驚爆大量個資外洩，幾乎每四個南韓人，就有三人資料被洩漏。目前查出，涉案的是酷澎前中國籍員工，他過去擔任的就是身分驗證的工作。不過酷澎也發布公告，這次的資料外洩，並沒有包含台灣用戶資料。

南韓電商酷澎爆出個資外洩爭議。（示意圖／shutterstock達志影像）

南韓電商平台「酷澎」爆發重大個資外洩事件，影響高達3370萬個用戶帳號，相當於每四名南韓成年人中就有三人受到影響。這起事件疑由一名負責身分驗證工作的中國籍前員工所為，導致酷澎股價在美國股市暴跌5%以上。儘管事態嚴重，酷澎已發布公告表示台灣用戶資料並未遭到外洩。此外，酷澎還面臨員工過勞死爭議，以及創辦人將大筆套現資金捐給美國社會而非回饋南韓消費者的批評。

這起嚴重個資外洩事件已引發南韓社會高度關注，酷澎股價在美國股市暴跌超過5%，盤中跌幅一度超過7%。警方正加速調查這起影響3370萬用戶的資料外洩事件，數量之大令人震驚，相當於南韓每4名成年人中就有3人的個人資料被洩漏。面對如此嚴重的危機，酷澎執行長朴大俊（音譯）已公開道歉，他向酷澎的顧客和民眾表示誠摯的歉意，並對此次事件可能造成的任何不便深表歉意。

針對台灣消費者的疑慮，酷澎特別發布公告強調，此次事件並未波及台灣用戶資料，台灣消費者不必過度擔心。根據調查，這起事件的主要嫌犯疑似是酷澎的中國籍前員工。警方表示，雖然初步認為是這名中國籍前員工所為，但他們仍在對所有可能性進行全面調查。警方追蹤到這名員工的IP位置，並發現他過去正是負責身分驗證的工作，這可能與他能夠接觸大量用戶資料有關。

除了資安危機，酷澎還被踢爆捲入員工過勞死爭議。據報導，僅2025年就有7名員工在職期間死亡，這一情況引發了對公司工作環境和員工福利的質疑。這次的大規模個資外洩事件已驚動到南韓總統李在明，他要求相關部門參考海外案例，加強罰則並落實懲罰性賠償制度。此外，酷澎創辦人的行為也引發爭議。據了解，他在去年底出售股票套現約108億台幣，但卻選擇將這筆巨款捐給美國社會，而非回饋給南韓消費者，此舉遭到外界批評，認為他無視支持酷澎成長的南韓消費者。

