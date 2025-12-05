原來是愛中莎莎？愛莉莎莎被疑人在中國 本人怒了親回：真像文革作風

娛樂中心／綜合報導

愛莉莎莎時常在社群分享生活。（圖／翻攝自愛莉莎莎IG）

YouTuber 愛莉莎莎近日被網友發現定位顯示在「中國」，引發熱議。對此，愛莉莎莎也火速現身留言區澄清，反擊：「嗯…真有當年文革的作風。」

有網友在 4 日發文指出，愛莉莎莎 Threads 帳號的所在地顯示為「中國」，截圖曝光後隨即遭網友砲轟，「在中國辦的，還是人在中國？」「原來是愛中莎莎啊」等留言湧現。對此，愛莉莎莎本人親自回應：「我當網紅這八年來從沒去過中國，我的帳號也沒有別人經營，是我自己經營的。」

愛莉莎莎親自反擊。（圖／翻攝自Threads）

也有網友分析，這可能與她在香港轉機有關，導致定位顯示異常。愛莉莎莎也認了確實有在香港轉機，但仍感嘆遭到無端獵巫，「連這樣都可以被拿出來獵巫，嗯…真有當年文革的作風。」

