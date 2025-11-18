原來是老友！ 輝達副總裁帶投資意向書本週將拜會蔣萬安

輝達海外總部落腳北士科T17、T18，輝達美國總部不動產副總裁本周將拜會台北市長蔣萬安。蔣萬安今早（18日）市政會議前被問及，是否與輝達副總裁是舊識？蔣萬安表示，過去這段期間，市府跟輝達美國總部的溝通、聯繫，「讓我們多了很多輝達老朋友。」另外，副市長李四川說明，輝達不動產副總裁這個禮拜一定會拜訪蔣萬安，而且會帶來投資意向書，讓新壽解約。

台北市長蔣萬安。（中天新聞）

對於台北市議會12日通過新光人壽先前標得北士科T17、T18土地的解約金44.3億，改讓輝達設海外總部，原計畫上週五完成解約，但新壽有意見未能落實。台北市副市長李四川也作出說明。

李四川表示，新壽一直說土地必須要給輝達才願意合意解約，若沒有給輝達，土地必須還給新壽，所以輝達不動產副總裁這個禮拜一定會拜訪市長，而且會帶來投資意向書。

台北副市長李四川。（中天新聞）

李四川指出，簽約必須要審定完投資計畫書才能簽約，所以輝達這個禮拜一定會帶來意向書給新壽，新壽如果同意後開完董事會，大概就會簽解約合意書。

媒體追問，新壽要先看到輝達的投資意向書才肯解約？李四川說明，新壽提了意見在協議書中，若假設輝達用了幾年後，依照合約還必須要把土地還給新壽的話，那北市府沒辦法接受，所以現階段就是取得輝達的投資意向書，希望新壽儘快跟北市府簽訂解約協議書。

