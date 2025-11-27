原來爸爸是老司機！兒子整理遺物挖出「3.5磁碟片」，網一看秒懂：是紳士神作

對於現代年輕人來說，DVD、CD 這種儲存媒介已經相當少在使用，大多數都是在音樂專輯或是實體主機遊戲上，更別提還有現在幾乎已經消失的「3.5磁碟片」，更可能只有在影視作品中才會見到。而最近一名網友在整理過世父親的遺物時，意外發現了幾張保存良好的磁碟片（軟碟片），由於不知道其中的內容，就發文附上照片向網友求助。

Steam 上有後來的全年齡移植版。（圖源：ADVANCED V.G. Saturn Tribute）

沒想到這篇無心的貼文卻迅速在網路上爆紅，引起討論。眼尖的內行網友很快就根據磁碟片上的圖片給出解答，指出這其實是 PC98 上日本 30 多年前經典的格鬥遊戲《Variable Geo》（V.G.）。這款遊戲以各家餐廳的女服務生作為格鬥主角，在當年是一款相當知名的美少女格鬥遊戲。更有網友進一步補充，該作其實含有些成人元素，具備當時流行的「爆衣」系統，戰敗會有脫衣插圖，這讓原 PO 驚訝表示，完全沒想到父親收藏的居然是這種名作。

這則貼文喚起了許多資深玩家的回憶，也有熱心網友告知原 PO，這款經典遊戲今年還推出了全年齡的 Steam 版，更曾改編過聲優陣容豪華的動畫作品。得知真相後的原 PO 對於父親收藏了這樣的紳士名作感到相當震撼，也幽默的奉勸大家，務必生前處理好那些「不能被看見」的私人物品，以免像這樣被挖出來「公開處刑」，還開玩笑自己剝奪了父親最後的尊嚴。