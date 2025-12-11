原來的LINE錢包在這裡！一卡通iPASS MONEY APP手機號碼即可輕鬆登入 推出限時高額回饋 最高享1,500元用戶大禮包

【記者羅伯特 / 綜合報導】原民眾於LINE中最常用的LINE好友轉帳、生活繳費功能，均為一卡通 iPASS MONEY 所提供服務，民眾只要下載iPASS MONEY APP即可延續原儲值金額繼續使用。用戶只要使用手機號碼即可一鍵登入 APP，所有用戶原帳戶餘額、設定資料與交易紀錄，皆完整保留，好友轉帳、消費支付及乘車碼等所有功能，都能無縫接軌、繼續使用。一卡通今宣布 iPASS MONEY APP下載數已正式突破 330 萬的里程碑！為回饋用戶的信賴與支持，推出限時回饋活動，在 2025 年 12 月 11 日至 12 月 31 日活動期間內，只要開啟「自動儲值」與「自動儲值交易差額」功能，立享最高 1,000 元優惠券；同時連結指定銀行帳戶，最高還能再享 500 元回饋，更多豐富的優惠活動請見iPASS一卡通官網。

圖說：一卡通今宣布 iPASS MONEY APP下載數已正式突破 330 萬的里程碑！12 月 31 日前，開啟「自動儲值」與「自動儲值交易差額」功能，立享最高 1,500 元豪禮。

iPASS MONEY 透過自動儲值功能，徹底解決用戶消費時擔心餘額不足的問題，只需設定「自動儲值交易差額」 就能在支付時隨時確保帳戶餘額充足，在結帳或繳費時全程順暢無阻。iPASS MONEY不僅全台四大超商皆可使用，並全面串聯全國 TWQR 超過 50 萬的廣大通路，真正實現「走到哪、付到哪」的便利體驗。除了多元消費場景，同時提供超過8,200項的生活繳費功能（水費、電費、瓦斯費、全台縣市停車費…等），只需透過掃描帳單上的 TWQR 碼或三段式條碼，即可輕鬆完成各項繳費，還能自動扣繳，連結指定銀行帳戶繳費更能同步賺取回饋，為用戶節省寶貴時間與精力。同時可透過 APP直接快速地進行票卡加值，更支援在日本的消費，完美延伸支付場景的多元廣度。

圖說：iPASS MONEY不僅全台四大超商皆可使用，並全面串聯全國 TWQR 通路，亦可輕鬆完成各項生活繳費，還能自動扣繳，透過 APP進行票卡加值，完美延伸支付場景的多元廣度。

iPASS MONEY 目前已開通多家知名大型通路，包括：美廉社、星巴克、yoxi、55688 台灣大車隊、燦坤 3C 家電、環球購物中心、台灣中油直營站、金色三麥、大苑子、麥當勞 EC 歡樂送、東森寵物、東森購物、新東陽、小林眼鏡、50嵐(北區)…等知名品牌。iPASS MONEY 已成為台灣民眾日常不可或缺的支付夥伴，服務範圍涵蓋全台交通、消費支付、生活繳費及社群轉帳等多元場景。未來一卡通 iPASS MONEY APP 將延續所有服務，持續以用戶為中心，積極開發更多創新服務，為用戶提供穩定、可靠且與時俱進的支付服務。